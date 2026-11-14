Во Франции в субботу, 14 ноября, прошли масштабные демонстрации против роста стоимости жизни. По данным Министерства внутренних дел, в акциях приняли участие около 106 тысяч человек, из них 24 тысячи — в Париже. Организаторы называют значительно более высокие цифры: до 200 тысяч участников по всей стране. Это уже пятая суббота общенациональной протестной мобилизации, объединившей «желтые жилеты», студенческие профсоюзы и другие общественные движения, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Власти и организаторы по-разному оценивают масштаб протестов

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботних демонстрациях по всей стране участвовали около 106 тысяч человек. В Париже, согласно официальным данным, на улицы вышли 24 тысячи протестующих.

Однако студенческие профсоюзы приводят другие оценки. По их утверждению, общее число участников достигло 200 тысяч человек, причем почти половина из них — около 100 тысяч — собрались в столице.

Таким образом, оценки организаторов и властей существенно расходятся.

Неделей ранее, 7 ноября, во Франции состоялся четвертый этап протестной мобилизации. Тогда, по данным МВД, в демонстрациях участвовали 146 тысяч человек, в том числе 46 тысяч в Париже.

Если сравнивать официальные показатели, нынешняя акция оказалась менее многочисленной, чем предыдущая.

«Желтые жилеты» объединились со студентами и другими движениями

Нынешние демонстрации стали пятым этапом общенациональной кампании против дороговизны жизни, начавшейся 17 октября.

Одним из организаторов выступает координационное объединение «желтых жилетов». К протестам присоединились молодежные и студенческие организации, в том числе Union étudiante, Union syndicale lycéenne, Unef и Fage.

По информации Le HuffPost, накануне субботних акций организаторы зарегистрировали 245 мероприятий по всей Франции. При этом Министерство внутренних дел ожидало проведения от 50 до 60 крупных шествий.

К протестному движению присоединились и организации, выступающие с другими требованиями. Среди них — защитники прав детей, климатические активисты и противники законопроекта, касающегося применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Критики законопроекта считают, что предлагаемые изменения могут чрезмерно расширить полномочия полиции при использовании оружия.

В Париже протестующие прошли через площадь Бастилии

В столице французские власти согласовали маршрут демонстрации от площади Республики до площади Нации через площадь Бастилии. Согласование шествия стало результатом переговоров организаторов с префектурой полиции.

Адвокат Давид Либескинд, представляющий координационное объединение «желтых жилетов», заявил, что организаторам удалось собрать под одним лозунгом различные общественные движения. По его словам, в акции объединились участники протестов против дороговизны жизни, молодежные организации, климатические активисты и защитники прав детей.

В обсуждении маршрута также участвовали представители региональных отделений профсоюзов CGT, FSU и FO.

Для обеспечения порядка мобилизовали около 70 тысяч силовиков

Французские власти заранее подготовились к новому дню массовых демонстраций. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что для обеспечения общественного порядка планируется задействовать около 70 тысяч полицейских и жандармов. По его словам, правоохранительные органы намерены использовать систему мобильного реагирования, позволяющую быстро перемещать подразделения в районы возможных беспорядков.

Особое внимание уделяется небольшим группам участников, которые могут пытаться обходить полицейские кордоны.

Нуньес также предупредил о многоуровневых проверках, которые, по оценке властей, помогают предотвращать столкновения и нарушения порядка.

«Что касается всех погромщиков и мародеров, мы готовы встретить их во всеоружии», — заявил министр.

Полиции поручили обеспечить безопасность журналистов

В преддверии демонстраций глава МВД направил префектам специальную телеграмму, призвав их сохранять бдительность. Нуньес предупредил, что даже при снижении численности протестов сохраняется риск отдельных вспышек насилия. Министр также напомнил, что применение специальных средств, включая полицейские гранаты, должно соответствовать законодательству и принципу соразмерности.

Отдельное внимание в распоряжении уделено работе представителей СМИ. Префектам поручено соблюдать положения Национальной схемы поддержания общественного порядка, регулирующие присутствие журналистов на демонстрациях и обеспечение их безопасности.

Протесты продолжаются пятую неделю

Массовые выступления против дороговизны жизни продолжаются во Франции с середины октября. Хотя официальная статистика свидетельствует о снижении числа участников по сравнению с предыдущей субботой, протестное движение сохраняет широкий состав участников и охватывает разные регионы страны.

При этом требования демонстрантов уже выходят за рамки исключительно экономических вопросов: к акциям присоединяются организации, выступающие за защиту детей, климатическую политику и изменение подходов к полномочиям полиции.