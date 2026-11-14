Россия меняет подход к использованию бронетехники: если раньше со складов массово вывозили старые советские танки, восстанавливали их и отправляли на войну против Украины, то теперь, по оценке латвийского военного эксперта, склады вновь начинают заполняться — на этот раз новой техникой.

Полковник запаса Национальных вооруженных сил Латвии Игорь Раев считает, что Москва предпочитает сохранять современные танки и боевые машины, поскольку их массовое применение на нынешнем поле боя привело бы к большим потерям. Об этом он рассказал в программе «nra.lv sarunas».

Раньше склады пустели, теперь снова заполняются

Еще недавно одним из показателей состояния российской армии были спутниковые снимки военных баз хранения. На них можно было наблюдать, как постепенно сокращается количество танков и другой бронетехники советского производства. Машины снимали с длительного хранения, восстанавливали и отправляли на украинский фронт.

Однако, по словам Игоря Раева, теперь ситуация меняется.

«Эти склады снова начинают заполняться техникой, только на этот раз новыми танками и новыми боевыми машинами», — заявил эксперт.

По его оценке, это свидетельствует о том, что Россия не только восполняет текущие потери, но и начинает восстанавливать свои военные резервы.

Почему новые танки не отправляют на фронт?

На первый взгляд может показаться странным, что Россия накапливает бронетехнику, продолжая вести войну против Украины. Однако Раев считает, что в нынешних условиях массовое использование танков не принесло бы российской армии ожидаемого результата. Современное поле боя создает слишком высокий риск быстрой потери дорогостоящей техники.

«Вы отправите сто танков, украинцы уничтожат их за три дня», — пояснил полковник запаса.

При этом речь идет не о конкретном прогнозе потерь, а о гипотетическом примере, которым эксперт иллюстрирует уязвимость бронетехники в нынешних условиях войны. По его оценке, отправка большого количества новых машин на фронт сейчас может оказаться менее выгодной, чем их сохранение в резерве.

Россия сокращает количество выпускаемых моделей

Раев также обратил внимание на изменения в российском военном производстве. По его словам, Россия сократила разнообразие выпускаемых моделей бронетехники, сосредоточившись на определенных типах машин и их новых модификациях. Это касается не только танков, но и боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В отличие от старой советской техники, которую ранее в больших количествах отправляли на фронт, новые машины, как утверждает эксперт, все чаще остаются на мобилизационных складах.

Таким образом, Россия получает возможность постепенно формировать новый запас бронетехники, не подвергая его немедленному риску уничтожения.

«Россия готовится в том числе к следующей войне»

Наибольшую опасность в этой тенденции Игорь Раев видит в долгосрочной перспективе. По его мнению, накопление новой бронетехники означает, что Россия постепенно восстанавливает военный потенциал, который может быть использован не только в нынешней войне против Украины.

«Россия снова восстанавливает свой потенциал и готовится в том числе к следующей войне», — заявил полковник запаса.

При этом эксперт не уточнил, о каком именно возможном конфликте идет речь и когда он мог бы произойти. Его оценка указывает на потенциальный риск: пока российская армия продолжает боевые действия в Украине, часть вновь произведенной техники может сохраняться для будущего использования.

Вместе с тем приведенные Раевым наблюдения сами по себе не позволяют установить точные масштабы накопления бронетехники или подтвердить наличие конкретных планов нового военного конфликта.