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Куба готовится отразить возможное нападение США: что происходит на острове 0 119

В мире
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кубинские военные
ФОТО: пресс-фото

Куба готовится к возможному военному нападению со стороны США. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил о готовности противостоять иностранной агрессии, подчеркнув при этом, что Гавана не представляет угрозы для американской национальной безопасности. На фоне напряженности кубинские власти проводят военные учения и организуют подготовку гражданского населения.

Кубинские власти рассматривают возможность военного нападения США и предпринимают меры для укрепления обороноспособности страны. Об этом в пятницу заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA, кубинский лидер подчеркнул решимость страны защищаться в случае иностранного военного вмешательства.

«Мы полны решимости отразить любую иностранную военную агрессию против нашей страны», — заявил Диас-Канель.

Одновременно президент отметил, что Куба придерживается миролюбивой политики и не представляет угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Трамп высказался о возможной интервенции

Заявление кубинского президента прозвучало на фоне высказываний главы Белого дома Дональда Трампа.

Днем ранее американский президент отвечал на вопрос радиожурналиста о том, рассматривает ли он возможность военной интервенции для свержения коммунистического режима на Кубе. В ответ Трамп заявил, что намерен разобраться с кубинским вопросом до завершения своего президентского срока.

При этом из приведенного ответа не следует, что Вашингтон уже принял решение о проведении военной операции против Кубы.

Куба готовит армию и гражданское население

Напряженность в отношениях между Гаваной и Вашингтоном усилилась после американской военной операции в Венесуэле в январе 2026 года. В ходе этой операции венесуэльский лидер Николас Мадуро был захвачен американскими военными и доставлен в США для судебного разбирательства.

После событий в Венесуэле кубинские власти начали регулярно проводить военные учения и совещания, посвященные оборонному планированию. Подготовка затрагивает не только вооруженные силы, но и гражданское население.

В рамках программы «Война всего народа» кубинская армия организует базовую военную подготовку жителей страны. Эта программа предусматривает участие населения в обороне государства в случае внешнего нападения.

Несмотря на военные приготовления, кубинское руководство продолжает подчеркивать, что рассматривает свои действия как оборонительные.

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#США #Дональд Трамп #Венесуэла #Куба #оборона
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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