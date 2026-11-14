Американские сенаторы потребовали от Илона Маска сохранить переписку и технические документы SpaceX, связанные с ограничениями спутниковой связи в Украине. Перебои в работе Starlink и Starshield, по их оценке, могли серьезно повлиять на украинскую противовоздушную оборону. Законодатели хотят установить, кто принимал решения об ограничениях — сама компания или власти США.

В США усиливается внимание к действиям компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, после сообщений об ограничениях спутниковой связи для украинских военных. Два сенатора от Демократической партии потребовали сохранить все документы, которые могут помочь выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду» и The Wall Street Journal, соответствующее письмо Маску направили сенаторы Джин Шахин от штата Нью-Гэмпшир и Крис Кунс от Делавэра.

Речь идет о перебоях в работе спутниковых сервисов Starlink и Starshield с 13 по 24 октября, а также о новых ограничениях, о которых стало известно 12 ноября.

Почему ограничения вызвали обеспокоенность

Starlink обеспечивает спутниковую связь, а Starshield предназначен для использования в интересах государственных и военных структур. В Украине эти технологии применяются в том числе для обеспечения работы военных систем и противовоздушной обороны. По утверждению сенаторов, ограничения связи в октябре затронули украинские подразделения, использующие беспилотники-перехватчики для защиты населенных пунктов от российских воздушных атак.

Новые перебои 12 ноября, о которых сообщили украинские власти, вновь поставили вопрос о надежности этих систем.

«Ограничения в октябре и ноябре теперь вызывают тревожные подозрения, что эти уязвимости существуют даже в системах, на которые полагается правительство США», — говорится в письме законодателей.

Таким образом, обеспокоенность сенаторов связана не только с последствиями для Украины, но и с зависимостью американских государственных структур от спутниковой инфраструктуры частной компании.

Что сенаторы требуют от Маска

Законодатели хотят получить полную картину того, кто и на каком основании принимал решения об ограничении доступа к спутниковым сервисам. В частности, они требуют сохранить документы и электронную переписку SpaceX, включая сообщения между Маском, руководством компании, представителями Белого дома и Пентагона.

Запрос охватывает документы начиная с 1 сентября, в том числе технические записи об изменении параметров связи, внутренние распоряжения и сведения о возможных согласованиях с государственными органами. Сенаторы также потребовали объяснить, давал ли кто-либо за пределами SpaceX разрешение на введение ограничений.

Согласно опубликованному 13 ноября письму, компания должна до 30 ноября письменно подтвердить сохранение документов и ответить на вопросы законодателей.

Почему вопрос может привести к расследованию

После промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября демократы планируют активнее проверять решения администрации Дональда Трампа, связанные с войной России против Украины. Одним из предметов внимания может стать распределение полномочий между правительством США и SpaceX при управлении спутниковыми системами, которые используются в военных целях.

Сенаторы указывают на противоречивые объяснения того, кто отвечает за ограничения. По их словам, Маск связывал решения по Starshield с американскими военными и президентом, тогда как представители администрации допускали самостоятельное принятие подобных решений компанией.

Это означает, что ключевым вопросом возможной проверки станет не только причина перебоев, но и то, кто фактически контролирует доступ к критически важным каналам связи.

Претензии к SpaceX звучали и раньше

Ранее 105 членов двухпартийной группы поддержки Украины в Палате представителей США призвали администрацию Трампа и SpaceX восстановить полный доступ украинской стороны к Starshield. Обеспокоенность законодателей связана с сообщениями о том, что ограничения затрудняют работу украинских оборонительных систем.

Теперь сенаторы требуют документально установить обстоятельства принятых решений и оценить, нужны ли дополнительные законодательные гарантии для предотвращения подобных ситуаций.

Пока не установлено, кто именно санкционировал ограничения и на каком основании они вводились. Ответы SpaceX должны помочь прояснить эти вопросы.