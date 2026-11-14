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На защиту от катастроф и эпидемий ЕС предлагают выделить 12,4 млрд евро: что изменится для жителей 0 66

В мире
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: спасательный круг и евро

Европарламент предлагает увеличить финансирование общей системы реагирования на катастрофы и чрезвычайные ситуации до 12,42 млрд евро на 2028–2034 годы. Дополнительные средства планируется направить на борьбу с пожарами, подготовку к эпидемиям, системы раннего предупреждения и помощь пострадавшим странам, включая Латвию.

Европейский парламент намерен добиться увеличения бюджета Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM) на 1,74 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. Депутаты считают, что европейским странам необходимо больше совместных ресурсов для предупреждения катастроф и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня, депутаты предлагают предусмотреть на эти цели 12,42 млрд евро вместо предложенных Еврокомиссией 10,68 млрд евро. Финансирование рассчитано на семь лет — с 2028 по 2034 год.

На что планируют потратить деньги

Механизм гражданской защиты ЕС позволяет странам объединять ресурсы для помощи при масштабных бедствиях — от лесных пожаров и наводнений до землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

Европарламент предлагает распределить новый бюджет следующим образом:

  • 40% — на гражданскую защиту и возможности реагирования на катастрофы;
  • 40% — на предупреждение чрезвычайных ситуаций в здравоохранении и борьбу с их последствиями;
  • 20% — в резерв для непредвиденных кризисов.

Одним из наиболее заметных проектов должно стать создание общего авиационного флота для тушения лесных пожаров. Предполагается, что соответствующие мощности будут доступны с 2028 года.

Для жителей ЕС, в том числе Латвии, это означает возможность получать дополнительную помощь из общих европейских ресурсов, когда собственных сил страны недостаточно для преодоления масштабного бедствия.

Катастрофы хотят не только устранять, но и предсказывать

Европарламент предлагает усилить системы наблюдения и прогнозирования опасных явлений. Речь идет об использовании климатических прогнозов, оценке уязвимости отдельных территорий и возможностей европейских космических систем для раннего предупреждения населения.

Это позволит государственным и муниципальным службам заблаговременно готовиться к чрезвычайным ситуациям, а не ограничиваться реагированием после их возникновения.

Депутаты также предлагают расширить участие местных и региональных самоуправлений, создать систему координации гражданских и военных структур и четче распределить обязанности при восстановлении пострадавших территорий.

Больше возможностей для медицинской помощи

Отдельное направление будущей программы связано с угрозами здоровью, которые могут затрагивать сразу несколько стран. Европарламент предлагает создавать запасы медицинских средств, совершенствовать системы оповещения и развивать сотрудничество медицинских учреждений разных государств ЕС.

В частности, речь идет о возможности направлять медицинские подразделения через границы, временно увеличивать мощности систем здравоохранения и перевозить пациентов в другие страны, если местные больницы окажутся перегружены.

Такие меры призваны обеспечить совместное реагирование на кризисы, с которыми отдельному государству было бы сложно справиться самостоятельно.

Особый статус для добровольцев

Еще одно предложение касается людей, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на добровольной основе. Европарламент хочет закрепить для них специальный правовой статус, который предусматривал бы понятные условия страхования, признание квалификации и исключения из отдельных ограничений, связанных с трудовой деятельностью.

Это должно облегчить привлечение волонтеров к спасательным и восстановительным работам.

Когда решение вступит в силу

Позицию Европарламента поддержали 424 депутата, против проголосовали 105, еще 83 воздержались. Однако окончательного решения о финансировании пока нет. Теперь Европарламенту предстоит согласовать положения программы с Советом ЕС.

Новый механизм станет частью многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Европарламент также выступает за увеличение общего объема бюджета ЕС и поиск дополнительных источников его финансирования.

Итоговые суммы и условия работы программы будут определены в ходе дальнейших переговоров между европейскими институтами.

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#ЕС #бюджет #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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