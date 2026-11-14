Россия вновь выдвинула требования о возвращении военной инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год и прекращении западных поставок вооружений Украине. Как сообщает The New York Times, соответствующие условия Москва представила в ходе закрытых переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Они во многом повторяют российский ультиматум, опубликованный незадолго до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Москва вновь настаивает на масштабном пересмотре системы европейской безопасности. Среди требований, предъявленных американской стороне, — отвод военной инфраструктуры НАТО к позициям 1997 года, прекращение военной помощи Украине и новые ограничения на размещение ядерного оружия в Европе.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC, об этом пишет The New York Times, получившая документ с российскими требованиями от одного из участников переговоров. По данным издания, его подлинность подтвердил второй осведомленный источник.

Документ датирован 10 ноября и был подготовлен за два дня до визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль.

Возвращение НАТО к границам 1997 года

Одно из ключевых требований России касается военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе. Москва настаивает на том, чтобы военная инфраструктура НАТО была возвращена к состоянию до расширения альянса, начавшегося после 1997 года.

Фактически речь идет об ограничении военного присутствия НАТО в государствах Центральной и Восточной Европы, вступивших в альянс позднее этой даты, включая страны Балтии.

Как отмечает The New York Times, новый документ практически повторяет проект соглашения о гарантиях безопасности, который Россия опубликовала в декабре 2021 года. Тогда Москва требовала принять предложенные условия без обсуждения. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Новые требования к Великобритании и Франции

По информации американского издания, между документами 2021 и 2026 годов существуют лишь отдельные различия. Одно из них касается ядерного оружия. В декабре 2021 года Россия требовала от США отказаться от размещения своего ядерного оружия на территории европейских союзников.

Теперь аналогичные ограничения Москва предлагает распространить также на Великобританию и Францию — две другие ядерные державы НАТО.

Таким образом, российские требования затрагивают не только американское военное присутствие в Европе, но и ядерную политику европейских членов альянса.

Украине предлагают отказаться от западного оружия

Еще одно требование Москвы касается военной поддержки Украины. Согласно документу, западные государства должны полностью прекратить поставки Киеву продукции военного назначения.

При этом Россия, по данным The New York Times, не возражает против вступления Украины в Европейский союз, но выдвигает условие: Киев не должен участвовать в оборонной системе ЕС. Это требование затрагивает возможное будущее сотрудничество Украины с европейскими государствами в сфере безопасности и обороны.

Условия практически не изменились с 2021 года

Сопоставление двух документов, проведенное The New York Times, показывает, что основные российские требования остались прежними. Москва по-прежнему добивается ограничений на присутствие НАТО в Восточной Европе, пересмотра механизмов европейской безопасности и прекращения западной военной поддержки Украины.

При этом из представленного сообщения не следует, что американская сторона согласилась с этими условиями или что они стали основой будущего соглашения.

Пока речь идет о требованиях России, изложенных в ходе закрытых переговоров.