Польша пока не намерена участвовать в финансировании закупок американского вооружения для Украины через программу НАТО PURL. Премьер-министр Дональд Туск объяснил решение большими расходами на собственную оборону и дефицитом государственного бюджета, подчеркнув, что Варшава продолжает помогать Киеву.

Польша не планирует в ближайшее время выделять средства на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск сообщил после неформальной встречи лидеров Евросоюза в Дублине.

Как пишет ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду», польский премьер заявил на пресс-конференции, что уже проинформировал о позиции Варшавы генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Я сказал генеральному секретарю, что пока мы не будем выделять средства на проект PURL, в рамках которого европейцы предоставляют деньги на закупку американского оружия для Украины, поскольку мы очень много тратим на собственное вооружение», — пояснил Туск.

Почему Польша не будет участвовать в программе

Главной причиной премьер назвал финансовую нагрузку на польский бюджет. По его словам, страна одновременно сталкивается с большим бюджетным дефицитом и необходимостью финансировать собственные оборонные потребности.

Туск подчеркнул, что расходы Польши на обеспечение безопасности являются одними из самых высоких в Европе.

«Мы оказали и продолжаем оказывать Украине очень серьезную помощь. У нас большой дефицит бюджета, мы много тратим на оборону», — заявил он.

При этом польский премьер дал понять, что Варшава вынуждена учитывать собственные финансовые возможности при принятии решений о новых обязательствах.

Что означает решение Варшавы

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных потребностей Украины») предусматривает финансирование закупок американского вооружения для украинской армии за счет средств европейских партнеров и других участников инициативы.

Заявление Туска касается именно участия Польши в этой программе, а не всей военной помощи Украине.

Польский премьер отдельно подчеркнул, что его страна уже предоставила Киеву значительную поддержку и продолжает это делать.

Таким образом, Варшава пока намерена сосредоточить финансовые ресурсы на собственных оборонных расходах, не принимая на себя дополнительных обязательств по закупкам американского оружия через PURL.

При этом Туск не уточнил, при каких условиях Польша могла бы пересмотреть свою позицию.