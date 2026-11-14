В американском Новом Орлеане танкер столкнулся с пришвартованным речным круизным судном, на борту которого находились около 130 пассажиров. После удара судно накренилось и частично затонуло на мелководье реки Миссисипи. Из воды спасли по меньшей мере 12 человек, однако точное число пострадавших пока неизвестно.

Серьезное происшествие произошло в пятницу, 13 ноября, на реке Миссисипи в Новом Орлеане. Танкер Atlantic Asphalt столкнулся с речным круизным судном American Heritage, которое стояло в порту. От удара пассажирское судно накренилось на бок и частично оказалось под водой.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, в момент столкновения на борту American Heritage находились около 130 пассажиров. Судно пришвартовалось в порту примерно за два часа до аварии.

Пассажиров пришлось спасать из воды

По информации местного телеканала WDSU, входящего в сеть NBC, после столкновения круизное судно накренилось на бок, когда на нем еще находились люди.

Вице-губернатор Луизианы Билли Нангессер сообщил телеканалу по телефону, что из воды удалось извлечь не менее 12 человек. При этом он подчеркнул, что пока не располагает полной информацией о ходе спасательной операции.

Круизная компания American Cruise Lines подтвердила происшествие.

«American Cruise Lines может подтвердить, что наше речное судно American Heritage столкнулось с другим судном, когда стояло в порту Нового Орлеана», — говорится в заявлении компании.

По информации оператора, пассажиры и экипаж были эвакуированы.

«Мы глубоко обеспокоены судьбой всех причастных к происшествию», — заявили в American Cruise Lines.

При этом компания не уточнила, есть ли среди пассажиров и членов экипажа пострадавшие и насколько серьезно их состояние.

Движение судов по Миссисипи остановили

После аварии судоходство на участке реки Миссисипи в районе столкновения было приостановлено. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция, сотрудники администрации порта, береговая охрана США и бригады скорой медицинской помощи.

Представители администрации порта сообщили, что подтвержденных данных о числе пострадавших пока нет.

Причины столкновения выясняются

Обстоятельства, при которых танкер Atlantic Asphalt врезался в стоявшее у причала круизное судно, остаются неизвестными. По имеющейся информации, American Heritage находилось в порту около двух часов до столкновения.

Пока не сообщается, что именно привело к аварии и были ли допущены нарушения правил судоходства.

Официальной информации о возможных погибших или тяжело пострадавших на момент публикации не поступало.