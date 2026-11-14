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В Китае готовится встреча лидеров США, России и Китая: Украина не включена в повестку 0 114

В мире
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путин, Трамп и Си
ФОТО: BB.LV/AI

На 19 ноября в Китае запланирована первая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. По сообщению Белого дома, одной из главных тем переговоров станет сокращение мировых запасов ядерного оружия. При этом обсуждение войны в Украине, как ожидается, в повестку встречи не войдет.

Лидеры США, Китая и России на следующей неделе должны впервые встретиться за одним столом в трехстороннем формате. Переговоры Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина запланированы на 19 ноября в Китае. Как сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA и AFP, о подготовке встречи в пятницу объявил Белый дом.

Переговоры должны состояться после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который, согласно сообщению, запланирован на среду и четверг в Шэньчжэне.

Главная тема — ядерное разоружение

По информации американской администрации, Трамп намерен обсудить с лидерами Китая и России возможности сокращения мирового арсенала ядерного оружия. Встреча станет первым трехсторонним саммитом с участием этих лидеров.

Другие подробности предполагаемых договоренностей и конкретные предложения по ядерному разоружению в сообщении Белого дома не приводятся.

Украинский вопрос хотят оставить для другого формата

Ранее американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в ходе встречи может обсуждаться и ситуация вокруг Ирана. В то же время, по его словам, Трамп не планирует поднимать вопрос войны России против Украины. Как пояснил чиновник, для переговоров с Москвой и Киевом предусмотрен отдельный формат, в котором Китай не участвует.

Таким образом, несмотря на участие российского президента, обсуждение войны в Украине, согласно предварительной информации американской стороны, не входит в предполагаемую повестку трехстороннего саммита.

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#США #Украина #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #Китай #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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