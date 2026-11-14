Болгария вслед за Польшей решила не участвовать в очередном раунде финансирования закупок американского оружия для Украины. Премьер-министр Румен Радев объяснил это бюджетными проблемами и заявил, что София пока также не будет передавать Киеву боеприпасы из армейских запасов.

Число стран Евросоюза, отказывающихся от новых расходов на закупки американского вооружения для Украины, увеличилось. После заявления Польши аналогичную позицию обозначила Болгария, сославшись на финансовые ограничения.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил об этом на неформальной встрече лидеров ЕС в Дублине.

По словам Радева, Болгария не будет участвовать в следующем раунде финансирования военных закупок для Украины. Кроме того, София не намерена пока поставлять Киеву оружие и боеприпасы из собственных армейских запасов.

Почему Болгария отказывается от новых расходов

Причиной решения премьер назвал проблемы с государственными финансами. Болгария сталкивается с чрезмерным бюджетным дефицитом, а также трудностями с резервами, поэтому не может брать на себя дополнительные финансовые обязательства.

При этом Радев подчеркнул, что София не собирается препятствовать другим странам Евросоюза, если они решат продолжить финансирование Украины.

Таким образом, речь идет об отказе Болгарии от собственного участия в новых расходах, а не о блокировании общеевропейской помощи Киеву.

Польша приняла аналогичное решение

Накануне, 13 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава пока не будет выделять средства на программу PURL — «Список приоритетных потребностей Украины». Эта инициатива предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет средств европейских стран и других партнеров.

Туск объяснил позицию Польши значительными расходами на собственную оборону и дефицитом бюджета. При этом он подчеркнул, что Варшава уже оказала Украине существенную помощь и продолжает ее поддерживать.

Теперь о приостановке новых финансовых взносов объявили две страны ЕС практически одновременно.

Какую роль Болгария играет в поставках оружия

Болгария остается одним из производителей вооружения и боеприпасов советского образца, которые используются украинской армией. Ранее бывший министр обороны страны Тодор Тагарев сообщал газете Financial Times, что более половины произведенного в Болгарии оружия поступает в Украину непосредственно или через посредников.

Это важное различие: отказ от передачи вооружения из государственных армейских запасов не равнозначен прекращению коммерческого экспорта продукции болгарских оборонных предприятий.

Политическая позиция Болгарии

Решение правительства прозвучало вскоре после президентских выборов, состоявшихся в начале ноября.

Победу на них одержала Илияна Йотова, которая выступает за дипломатическое урегулирование войны и против военной помощи Украине. Она является политическим союзником Румена Радева.

При этом дальнейшая политика Болгарии в отношении военной поддержки Киева будет зависеть прежде всего от решений правительства.

На данный момент София отказалась от новых финансовых обязательств и поставок из армейских запасов, однако не заявляла о намерении препятствовать помощи Украине со стороны остальных государств Евросоюза.