Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за эмоциональную реакцию после матча с украинкой Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA. Она утверждает, что ее брань была вызвана реакцией группы болельщиков.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за нецензурную брань во время матча против украинки Элины Свитолиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко утверждает, что ее резкий комментарий не был обращен к сопернице, а был вызван реакцией части зрителей на трибунах. "Меня вывела из себя небольшая группа болельщиков, которые громко и агрессивно радовались моим ошибкам, и в тот момент эмоционально отреагировала, - написала спортсменка. - Тем не менее я должна была иначе справиться со своим раздражением и прошу прощения у всех, кого могла задеть".

В своем посте Соболенко поздравила украинскую теннисистку с победой: "Элина провела отличный матч, и я желаю ей удачи в оставшейся части турнира".

Скандал вокруг видео с Соболенко и реакция Свитолиной

После поражения Соболенко от Элины Свитолиной со счетом 3:6, 6:3, 1:6 в интернете появились утверждения, что белоруска оскорбила соперницу на национальной почве. Пользователи социальных сетей и СМИ ссылались на чтение по губам с видеозаписи, на которой не слышно слов спортсменки, а видно только движение губ.

Свитолина, вышедшая в финал турнира, также прокомментировала распространившееся видео. По ее словам на пресс-конференции, она ознакомилась лишь с фрагментом записи, который активно обсуждался в соцсетях. "Я просто надеюсь, что наши матчи будут проходить в уважительной атмосфере", - сказала спортсменка, отметив в то же время, что не хочет приписывать сопернице какие-либо намерения без достаточных оснований.

Между тем имя Арины Соболенко было 14 ноября внесено в базу украинского проекта "Миротворец" за "разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и публичную поддержку российской агрессии", сообщает "Немецкая волна".