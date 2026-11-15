Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Арина Соболенко извинилась за мат после матча 0 233

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за эмоциональную реакцию после матча с украинкой Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA. Она утверждает, что ее брань была вызвана реакцией группы болельщиков.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко извинилась за нецензурную брань во время матча против украинки Элины Свитолиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко утверждает, что ее резкий комментарий не был обращен к сопернице, а был вызван реакцией части зрителей на трибунах. "Меня вывела из себя небольшая группа болельщиков, которые громко и агрессивно радовались моим ошибкам, и в тот момент эмоционально отреагировала, - написала спортсменка. - Тем не менее я должна была иначе справиться со своим раздражением и прошу прощения у всех, кого могла задеть".

В своем посте Соболенко поздравила украинскую теннисистку с победой: "Элина провела отличный матч, и я желаю ей удачи в оставшейся части турнира".

Скандал вокруг видео с Соболенко и реакция Свитолиной

После поражения Соболенко от Элины Свитолиной со счетом 3:6, 6:3, 1:6 в интернете появились утверждения, что белоруска оскорбила соперницу на национальной почве. Пользователи социальных сетей и СМИ ссылались на чтение по губам с видеозаписи, на которой не слышно слов спортсменки, а видно только движение губ.

Свитолина, вышедшая в финал турнира, также прокомментировала распространившееся видео. По ее словам на пресс-конференции, она ознакомилась лишь с фрагментом записи, который активно обсуждался в соцсетях. "Я просто надеюсь, что наши матчи будут проходить в уважительной атмосфере", - сказала спортсменка, отметив в то же время, что не хочет приписывать сопернице какие-либо намерения без достаточных оснований.

Между тем имя Арины Соболенко было 14 ноября внесено в базу украинского проекта "Миротворец" за "разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и публичную поддержку российской агрессии", сообщает "Немецкая волна".

×
#теннис #Украина #спорт #эмоции #извинения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: теннис
Спорт
Изображение к статье: Остапенко и Се
Спорт
Изображение к статье: Учения
В мире
1
Изображение к статье: Мераб Двалишвили
Lifenews
1
Изображение к статье: Александр Овечкин
Lifenews
Изображение к статье: Румен Радев
В мире
1
Изображение к статье: теннис
Спорт
Изображение к статье: Остапенко и Се
Спорт
Изображение к статье: Учения
В мире
1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Военный вертолет
Изображение к статье: Пьяный енот
Изображение к статье: Могни!
Изображение к статье: Автострада

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео