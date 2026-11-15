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Иран планирует убить Трампа: разведка Израиля раскрыла сценарий покушения 0 111

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: Global Look Press

Иран намерен атаковать президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников из его администрации. Предупреждение об этом Вашингтон получил от израильской разведки Моссад, и в нём описано, какое оружие может быть задействовано.

Об этом пишет израильская газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленных чиновников из обеих стран.

Моссад передал эти данные ЦРУ по просьбе самих американцев. Отчет содержал конкретные предупреждения. Одно из них касалось того, что Тегеран готовит удары беспилотниками с взрывчаткой.

По словам источников газеты, эту информацию подтвердила ещё одна западная спецслужба. В то же время израильские разведданные, как утверждают собеседники газеты, стали одним из главных факторов, из-за которых Трамп изменил свою позицию в отношении переговоров с Ираном.

По имеющимся данным, из-за угрозы американские высокопоставленные чиновники стали реже появляться на публике на мероприятиях под открытым небом. Некоторые члены команды президента на время даже покинули собственный дом и живут там, где безопаснее. Меньше публичных выходов теперь и у самого Трампа, а каждый такой выход сопровождается усиленной охраной.

По мнению собеседников издания, иранская угроза стала одной из причин, по которой Белый дом по-другому выстраивает диалог с Тегераном. Теперь в Вашингтоне ищут компромисс, отталкиваясь от майского меморандума о взаимопонимании, пишет информационное агентство УНИАН.

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#Иран #США #ЦРУ #разведка #безопасность #переговоры #беспилотники #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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