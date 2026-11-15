Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из Европы выведут значительно меньше военных США, чем ожидалось: что случилось 0 151

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военный вертолет
ФОТО: пресс-фото

Пентагон изменил свои планы и теперь намерен вывести из Европы не 25 тысяч военнослужащих, как ожидали союзники США по НАТО, а только пять тысяч, пишет Bloomberg. Также планируется усиление восточного фланга альянса.

Пентагон пересмотрел планы по сокращению численности армии США в странах Европы: теперь планируется вывод не 25 тысяч военнослужащих, как ожидали союзники страны по НАТО, а только около пяти тысяч солдат. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас на континенте дислоцированы около 80 тысяч американских военных.

По данным агентства, на изменение планов повлияли готовность стран НАТО увеличить расходы на оборону, а также осознание руководством Пентагона того, в какой степени боеспособность армии США на Ближнем Востоке зависит от размещенных в Европе войск. "У нас здесь много ресурсов, расположенных именно там, где нам нужно. Я не ожидаю каких-то масштабных изменений", - сказал ранее в ноябре Мэттью Уитакер, постоянный представитель США при НАТО.

Основная часть предстоящих сокращений затронет Германию, где размещен самый крупный американский контингент. В то же время восточный фланг НАТО, как пишет Bloomberg, усилят. Более того, граничащие с Россией страны выразили готовность взять часть необходимых для этого расходов на себя.

Окончательное решение примет Трамп, доклад ему представят 1 декабря

В сентябре генерал ВВС США Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, представил заместителю министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбриджу Колби доклад с возможными сценариями дальнейшего размещения американских войск на континенте.

Теперь Колби должен составить собственный доклад и представить его министру обороны Питу Хегсету, а тот в свою очередь озвучит рекомендации президенту Дональду Трампу. Ожидается, что это произойдет 1 декабря. Окончательное решение останется за президентом США.

Как напоминает Bloomberg, принятый Трампом в декабре 2025 года оборонный бюджет на рекордный 901 млрд долларов, среди прочего предусматривает ограничения на сокращение американского военного контингента в Европе ниже 76 тысяч человек. Документ также не позволяет закрывать военные базы или вывозить основные виды вооружений без предварительных консультаций с союзниками и анализа рисков, пишет "Немецкая волна".

×
#НАТО #США #Европа #безопасность #пентагон #Россия #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: переговоры
В мире
14
Изображение к статье: Флаги
В мире
1
Изображение к статье: Рютте и Трамп
В мире
4
Изображение к статье: Арест
В мире
Изображение к статье: Путин, Дмитриев и Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: переговоры
В мире
14
Изображение к статье: Флаги
В мире
1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: евро
Изображение к статье: Илон Маск на фоне SpaceX и Starlink
Изображение к статье: Румен Радев
Изображение к статье: спасательный круг и евро

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео