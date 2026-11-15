Пентагон изменил свои планы и теперь намерен вывести из Европы не 25 тысяч военнослужащих, как ожидали союзники США по НАТО, а только пять тысяч, пишет Bloomberg. Также планируется усиление восточного фланга альянса.

Пентагон пересмотрел планы по сокращению численности армии США в странах Европы: теперь планируется вывод не 25 тысяч военнослужащих, как ожидали союзники страны по НАТО, а только около пяти тысяч солдат. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас на континенте дислоцированы около 80 тысяч американских военных.

По данным агентства, на изменение планов повлияли готовность стран НАТО увеличить расходы на оборону, а также осознание руководством Пентагона того, в какой степени боеспособность армии США на Ближнем Востоке зависит от размещенных в Европе войск. "У нас здесь много ресурсов, расположенных именно там, где нам нужно. Я не ожидаю каких-то масштабных изменений", - сказал ранее в ноябре Мэттью Уитакер, постоянный представитель США при НАТО.

Основная часть предстоящих сокращений затронет Германию, где размещен самый крупный американский контингент. В то же время восточный фланг НАТО, как пишет Bloomberg, усилят. Более того, граничащие с Россией страны выразили готовность взять часть необходимых для этого расходов на себя.

Окончательное решение примет Трамп, доклад ему представят 1 декабря

В сентябре генерал ВВС США Алексус Гринкевич, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, представил заместителю министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбриджу Колби доклад с возможными сценариями дальнейшего размещения американских войск на континенте.

Теперь Колби должен составить собственный доклад и представить его министру обороны Питу Хегсету, а тот в свою очередь озвучит рекомендации президенту Дональду Трампу. Ожидается, что это произойдет 1 декабря. Окончательное решение останется за президентом США.

Как напоминает Bloomberg, принятый Трампом в декабре 2025 года оборонный бюджет на рекордный 901 млрд долларов, среди прочего предусматривает ограничения на сокращение американского военного контингента в Европе ниже 76 тысяч человек. Документ также не позволяет закрывать военные базы или вывозить основные виды вооружений без предварительных консультаций с союзниками и анализа рисков, пишет "Немецкая волна".