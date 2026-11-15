Политологи считают, что гонка за лунные ресурсы может привести к необратимому ущербу и неравенству.

Пока космические державы и частные корпорации строят планы по созданию лунных баз и добыче внеземных ископаемых, исследователи бьют тревогу: мы рискуем безвозвратно испортить естественный спутник Земли еще до того, как договоримся о правилах игры. Профессора Вильнюсского университета Флориан Рабиц и Сяо-Шань Яп из Утрехтского университета опубликовали в Global Environmental Politics статью с призывом ввести временный мораторий на индустриализацию Луны.

Почему Луне нужна передышка

В своей работе авторы отмечают, что коммерческий и геополитический ажиотаж вокруг спутника растет пугающими темпами. Однако масштабная стройка и промышленная добыча ресурсов грозят необратимыми последствиями для уникальной лунной среды, помешают будущим научным открытиям и обесценят культурное значение небесного тела.

В качестве решения ученые предлагают мораторий — то есть временный международный запрет на любую промышленную деятельность на Луне, за исключением строго обоснованных научных миссий. По мнению исследователей, в истории человечества уже есть успешные юридические прецеденты подобных пауз: например, действующий мораторий на коммерческую добычу полезных ископаемых в Антарктиде, который позволил сохранить континент для науки и мира.

Риск «космического Дикого Запада»

Флориан Рабиц одной из главных угроз называет неравный доступ к ресурсам и фактический захват территорий. В современном международном космическом праве (основу которого составляет Договор о космосе 1967 года) закреплен базовый принцип: ни одна страна не может провозгласить суверенитет над Луной или присвоить ее себе.

Однако на практике все может оказаться иначе.

«Совершенно очевидно, что тот, кто первым развернет на Луне крупную инфраструктуру, начнет закреплять свои позиции, в том числе определяя собственные эксклюзивные зоны. Луна не должна превратиться в Дикий Запад», — предупреждает Рабиц.

Без жесткого международного контроля освоение спутника станет привилегией сверхдержав и богатейших корпораций.

Право голоса для всего человечества

Ученые признают, что сдержать амбиции космических гигантов будет сложно. При этом большинство жителей Земли даже не подозревает, насколько масштабные проекты уже готовятся к запуску и как сильно они могут повлиять на будущее цивилизации.

Именно поэтому авторы исследования считают, что временный запрет необходим как «глоток воздуха». Пауза позволит государствам, ученым и гражданскому обществу со всего мира спокойно разработать надежные стандарты экологической безопасности в космосе и честно решить, кому и как должны доставаться выгоды от освоения Луны — чтобы решения принимались в интересах всего человечества, а не нескольких игроков.