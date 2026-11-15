Один из символов немецкой промышленности оказался перед непростым выбором. Автогигант Mercedes-Benz рассматривает возможность закрытия заводов в Германии и переноса производства новых моделей за границу.

Причина — слишком высокие расходы на рабочую силу, падение прибыли и нежелание сотрудников соглашаться на ухудшение условий труда. При этом Восточная Европа становится для концерна все более привлекательным регионом.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters, руководство Mercedes-Benz уже заморозило новые инвестиции во все немецкие предприятия компании.

Пять дополнительных часов работы — без прибавки к зарплате

Главным камнем преткновения стали требования руководства увеличить продолжительность рабочей недели с 35 до 40 часов без соответствующего повышения зарплаты.

Для немецкого профсоюза IG Metall это неприемлемо: 35-часовая рабочая неделя считается одним из важнейших достижений работников автомобильной промышленности.

Кроме того, концерн намерен сократить дополнительные выплаты сотрудникам, включая премии, участие в распределении прибыли, отпускные и рождественские бонусы.

Директор по персоналу Mercedes-Benz Бритта Зегер признала, что компания уже вынуждена всерьез рассматривать закрытие предприятий.

«Мы все хотим любой ценой избежать закрытия заводов. Но теперь, к сожалению, мы вынуждены более предметно рассматривать этот вариант», — заявила она.

Почему Восточная Европа выигрывает у Германии?

Особый интерес для стран Балтии представляет сравнение стоимости труда. По оценке руководства Mercedes-Benz, один рабочий час в Германии может обходиться компании в пять раз дороже, чем в Восточной Европе.

Именно поэтому концерн расширяет производство в Венгрии, где расходы значительно ниже.

Если переговоры с немецкими профсоюзами закончатся безрезультатно, новые модели Mercedes-Benz могут начать выпускать исключительно за пределами Германии.

При этом о планах переноса производства непосредственно в Латвию, Литву или Эстонию не сообщается. Однако происходящее показывает, насколько серьезно меняется промышленная карта Европы: даже крупнейшие немецкие производители все чаще рассматривают страны с более низкими производственными затратами.

Прибыль Mercedes-Benz стремительно сокращается

Проблемы концерна связаны не только с зарплатами. Немецкие автопроизводители испытывают давление сразу с нескольких сторон: американские пошлины, снижение спроса, ценовая конкуренция и стремительное наступление китайских автомобильных брендов.

За первые девять месяцев года рентабельность подразделения Mercedes-Benz Cars составила всего 3,3%.

Глава концерна Ола Кэллениус поставил задачу сократить расходы на рабочую силу в Германии на 20%, приблизив их к уровню США.

В Германии у Mercedes-Benz сейчас 12 производственных площадок. Ранее руководство предупреждало, что при отсутствии договоренности с работниками под угрозой закрытия могут оказаться два завода.

Немецкому автопрому грозит новая волна увольнений

Ситуация в Mercedes-Benz отражает более широкий кризис германской промышленности.

По данным объединения работодателей Gesamtmetall, с 2019 года в металлургической и электротехнической отраслях Германии исчезли около 350 тысяч рабочих мест. В дальнейшем под угрозой могут оказаться еще более 300 тысяч.

На следующей неделе в Германии ожидаются суточные забастовки после трех безрезультатных раундов переговоров между работодателями и профсоюзами. Предполагается, что к протестам присоединятся и сотрудники Mercedes-Benz.

Для Латвии происходящее важно не только с точки зрения будущего европейского автопрома. Германия остается одним из ключевых экономических партнеров стран Балтии, поэтому серьезные проблемы немецкой промышленности могут отразиться на поставщиках комплектующих, транспортных компаниях и других предприятиях, связанных с германским рынком.

В то же время перенос производств в страны с более низкими затратами способен открыть новые возможности для Центральной и Восточной Европы. Правда, пока Mercedes-Benz делает ставку прежде всего на Венгрию, а не на Балтию.