Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил с наказанием гостеприимство, оказанное ему министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе визита в Россию в 2017 году. По словам Джонсона, он планировал перезагрузить отношения с Москвой, но попытка «закончилась катастрофой».

«Он (Лавров) заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином. Это было буквально похоже на какое-то наказание в викторианской частной школе», — рассказал британский экс-премьер в выпуске шоу Tres Respuestas.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Москву в 2017 году сам просил «налить еще», заявила представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Джонсона о распитии водки в кампании главы МИДа Сергея Лаврова.

«Он мог выбрать вино, которое стояла перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», — рассказала Захарова.

По ее словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая приехала позднее, удивила даже присутствующих мужчин. «Атмосфера английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова», — отметила представитель МИДа.

В прошлом убежденный русофил

Джонсон посетил Москву 22 декабря 2017 года, когда занимал пост министра иностранных дел Великобритании. Официальный визит стал первым для главы британской дипломатии с мая 2012 года.

В ходе пресс-конференции с Лавровым Джонсон тогда заявил, что считает себя «убежденным русофилом». «Позвольте мне заявить, что я русофил, — сказал Джонсон. — Причем русофил убежденный». Он добавил, что в России у него есть предки и что он хочет «улучшения отношений между нашими народами».

В ходе встречи Джонсон и Лавров обменялись шутками о доверии. По словам Джонсона, по прибытии на переговоры он сразу отдал пальто и перчатки главе российского МИДа. «Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдет», — сказал Джонсон.

Глава российского внешнеполитического ведомства на это ответил: «Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было».