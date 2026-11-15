Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мнения разошлись: Лавров заставлял Бориса Джонсона пить водку или Джонсон сам просил ему налить? 0 353

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Борис Джонсон.

Борис Джонсон.

ФОТО: Instagram

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил с наказанием гостеприимство, оказанное ему министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе визита в Россию в 2017 году. По словам Джонсона, он планировал перезагрузить отношения с Москвой, но попытка «закончилась катастрофой».

«Он (Лавров) заставил меня выпить огромное количество водки прямо перед очень жарким камином. Это было буквально похоже на какое-то наказание в викторианской частной школе», — рассказал британский экс-премьер в выпуске шоу Tres Respuestas.

Другая версия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Москву в 2017 году сам просил «налить еще», заявила представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова Джонсона о распитии водки в кампании главы МИДа Сергея Лаврова.

«Он мог выбрать вино, которое стояла перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», — рассказала Захарова.

По ее словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая приехала позднее, удивила даже присутствующих мужчин. «Атмосфера английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова», — отметила представитель МИДа.

В прошлом убежденный русофил

Джонсон посетил Москву 22 декабря 2017 года, когда занимал пост министра иностранных дел Великобритании. Официальный визит стал первым для главы британской дипломатии с мая 2012 года.

В ходе пресс-конференции с Лавровым Джонсон тогда заявил, что считает себя «убежденным русофилом». «Позвольте мне заявить, что я русофил, — сказал Джонсон. — Причем русофил убежденный». Он добавил, что в России у него есть предки и что он хочет «улучшения отношений между нашими народами».

В ходе встречи Джонсон и Лавров обменялись шутками о доверии. По словам Джонсона, по прибытии на переговоры он сразу отдал пальто и перчатки главе российского МИДа. «Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдет», — сказал Джонсон.

Глава российского внешнеполитического ведомства на это ответил: «Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было».

×
#МИД #Великобритания #Борис Джонсон #дипломатия #водка #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кристен Михал
Политика
5
Изображение к статье: переговоры ЕС РФ
В мире
7
Изображение к статье: зерно
Политика
12
Изображение к статье: Флаги
В мире
1
Изображение к статье: Каллас
В мире
4
Изображение к статье: Кристен Михал
В мире
11
Изображение к статье: Кристен Михал
Политика
5
Изображение к статье: переговоры ЕС РФ
В мире
7
Изображение к статье: зерно
Политика
12

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Военный вертолет
Изображение к статье: Пьяный енот
Изображение к статье: Могни!
Изображение к статье: Автострада

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео