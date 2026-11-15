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Названо главное слово 2026 года 0 868

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могни!

Составители толкового словаря английского языка Collins выбрали словом 2026 года слово mogging. В русском языке есть заимствованное из английского сленговое слово «могнуть» и его формы.

Сленговый термин популярен среди поколений Z и Альфа и означает превосходить, затмевать или обыгрывать кого-то или что-то. Он произошел от аббревиатуры AMOG (Alpha male of the group — «альфа-самец группы»).

Изначально слово mogging было связано с форумами по бодибилдингу. Сейчас его активно используют зумеры и альфа — обычно в шутливом или поддразнивающем ключе. В этом году слово вышло в массовое употребление — частота его использования выросла на 210%.

«Выбор mogging в качестве слова года Collins показывает, как каждое поколение оставляет свой след в языке. Это отличный пример того, как поколения Z и Альфа взяли слово и превратили его в забавный сленг, сделав язык своим и "могнув" всех остальных», — заявил управляющий директор Collins Алекс Бикрофт.

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#язык #культура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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