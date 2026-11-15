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Пьяный енот, заснувший в туалете, собрал рекордные пожертвования 0 453

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пьяный енот

Енот, который напился алкоголя в магазине американского штата Вирджиния и уснул в туалете, помог местному приюту собрать более 290 тысяч долларов пожертвований. Об этом сообщает The Washington Post.

Животное стало местной знаменитостью после происшествия в 2025 году. Тогда енот ночью пробрался в магазин, разбил не менее 14 бутылок с алкоголем, напился и заснул рядом с унитазом. Утром его обнаружил менеджер торговой точки.

Зверька доставили в приют, где он проспал несколько часов. После этого его выпустили на свободу. История получила широкую известность, а сотрудники службы защиты животных округа Хановер решили использовать популярность енота для сбора пожертвований.

Совместно с производителем одежды приют выпустил футболки, толстовки, кепки и кружки с изображением спящего животного. Благодаря благотворительной кампании удалось собрать более 290 тысяч долларов, хотя обычно организация получает менее 20 тысяч долларов в год.

Часть вырученных средств направили на приобретение нательных камер для восьми сотрудников службы защиты животных. Еще около 140 тысяч долларов планируется потратить на другие нужды, включая создание резервного фонда для лечения раненых животных.

Глава службы Джеффри Паркер выразил надежду, что енот продолжает жить на свободе и больше не употребляет алкоголь.

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#благотворительность #алкоголь #пожертвования #защита животных
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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