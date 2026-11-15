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Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Китае на следующей неделе 0 75

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидеры держав
ФОТО: BB.LV/AI

Планируется, что 19 ноября президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

О дате встречи рассказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Что будут обсуждать лидеры трёх государств

Возможность переговоров в трёхстороннем формате рассматривалась уже давно. По сообщению Reuters от 9 ноября, Трамп рассчитывает встретиться на саммите с лидерами России и Китая. Среди потенциальных тем он обозначил денуклеаризацию и прекращение войны в Иране.

Днём ранее, 8 ноября, Дмитрий Песков заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин готовят предложения по возможным темам переговоров. Он пояснил, что позиции сторон по ряду вопросов не совпадают, поэтому необходимо выработать консенсус.

Что за саммит пройдёт в Китае 18–19 ноября

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — АТЭС — является региональным форумом экономической направленности, учреждённым в 1989 году. В его состав входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона.

Термин «экономики», а не «страны», применяется в связи с тем, что участники форума взаимодействуют в первую очередь как экономические субъекты. Наряду с суверенными государствами, членами АТЭС являются Гонконг, Китай и Китайский Тайбэй. Российская Федерация является участником объединения с 1998 года.

Все решения в рамках АТЭС принимаются на основе консенсуса, а их исполнение носит добровольный характер и не является юридически обязательным. Деятельность форума направлена на выработку общих подходов и координацию в сферах торговли, инвестиционной политики и других направлениях экономического взаимодействия.

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#Путин #Иран #саммит #Си Цзиньпин #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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