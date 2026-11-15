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Сколько получают бойцы в Украине 0 446

В мире
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комбриг Верес рассказал о выплатах военным

Денежное довольствие военных сократилось вдвое, упав с выросшей летом 101 тыс. грн (около 2 тысяч евро) до 51 тыс. грн (около 1 тысячи евро).

Об этом сообщил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины Кирилл Верес в интервью проекту Pressing.

Он рассказал, что этим летом радовался, потому что его денежное довольствие выросло с 51 тыс. грн. до 101 тыс. грн. Но, как оказалось, это была "разовая акция".

"Это не значит, что я договорился. У всех сняли – и у комбатов, и у заместителей, и у офицеров. Все, зарплата стала вдвое меньше снова", – объяснил он.

Комбриг добавил, что зарплату военным нужно пересмотреть. Однако на вопрос о том, где взять деньги, ответа не нашел, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

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#Украина #зарплата #ВСУ
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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