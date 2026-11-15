Европейским странам необходимо снизить риск случайной эскалации и возможного военного столкновения. Такое мнение выразил бывший председатель Объединенного разведывательного комитета Великобритании Саймон Гасс в колонке для Financial Times.

В качестве примера он привел события 1983 года, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны. В сентябре советская система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала сигнал, похожий на запуск американских баллистических ракет. Однако советский офицер (речь идет о Станиславе Петрове) предположил, что система сработала ложно и передал оповещение об этом по цепочке командованию. «Трудно сказать, насколько близко мы подошли к ядерной войне, но это было пугающе близко», — отмечает Гасс.

Спустя более 40 лет риск столкновения России и Запада вновь вырос: «призрак войны» вновь возник на горизонте, счел автор.

Генсек НАТО Марк Рютте призывает альянс готовиться к возможному нападению России в ближайшие пять лет. Европейский ответ включает поддержку Украины, увеличение оборонных расходов и укрепление устойчивости к угрозам в «серой зоне». Однако этих мер недостаточно, чтобы предотвратить «пусть и небольшой, но все же реальный» риск конфликта, считает Гасс.

«Европейским членам НАТО следует уделять столько же усилий предотвращению войны, сколько они тратят на подготовку к ней», — пишет он.

По оценке Гасса, механизмы контроля над вооружениями времен холодной войны практически перестали действовать, каналы связи с Россией как военные, так и гражданские, ограничены, а понимание теории сдерживания утрачено.

«Все это повышает риск того, что стороны могут неверно истолковать намерения друг друга. <...> В результате может возникнуть спираль эскалации, которой в конечном счете не желает ни одна из сторон», — написал он.

Европейским странам следует использовать все доступные каналы связи с российскими властями, заявил экс-председатель Объединенного разведкомитета. Гасс предлагает согласовать общие цели и назначить представителей, которые будут вести переговоры с Россией. Кроме того, необходимо продумать механизмы управления эскалацией и реагирования на кризисы. «Простых решений не существует», — отметил Гасс.