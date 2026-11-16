Украинские дальнобойные удары привели к остановке более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются и являются ответом на удары Москвы по украинской энергетике.

Украина заявила о масштабных результатах ударов по российской нефтеперерабатывающей промышленности. По оценке украинского руководства, из-за этих атак остановлено уже более половины мощностей России по переработке нефти.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на BBC, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 15 ноября, в своем вечернем видеообращении.

Зеленский рассказал, что получил доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о результатах операций, которые Киев называет «дальнобойными санкциями».

«Сегодня Михаил Драпатый представил доклад об украинских "дальнобойных санкциях". Фактически каждый день мы видим результаты. И в целом мы уже остановили более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России», — заявил украинский президент.

Почему Украина продолжает удары по нефтепереработке

Зеленский связал атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия с продолжающимися ударами России по энергетической инфраструктуре Украины.

«Это вполне справедливый наш ответ на отказ России от деэскалации ситуации и на ее удары по нашей энергетической отрасли», — подчеркнул он.

Украинская сторона рассматривает такие операции как способ воздействия на российскую экономику и энергетический сектор в условиях продолжающейся войны.

Что означает цифра 55%

Заявленная Зеленским доля относится к нефтеперерабатывающим мощностям, а не к количеству нефтеперерабатывающих заводов.

Это важное различие: предприятия имеют разную производительность, поэтому остановка части мощностей не означает, что такое же количество заводов полностью прекратило работу.

При этом украинский президент не уточнил, сколько предприятий затронули удары, как долго продолжаются остановки и какая часть поврежденных мощностей может быть восстановлена.

Независимого подтверждения заявленного масштаба остановок пока нет. Таким образом, цифра более 55% отражает оценку украинского руководства. Зеленский утверждает, что результаты дальнобойных операций фиксируются практически ежедневно, однако подробные данные о состоянии российской нефтеперерабатывающей отрасли в обращении не приводились.