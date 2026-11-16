Евросоюз 16 ноября расширил санкционный список против России, включив в него 113 физических и юридических лиц. Ограничения затронули почти 50 банков и финансовых организаций, нефтеперерабатывающие предприятия, участников торговли российской нефтью, а также крупных российских предпринимателей.

Согласно официальному сообщению Совета ЕС, санкции введены против 12 физических лиц и 101 организации. Брюссель объясняет решение стремлением ограничить доходы, которые используются для финансирования войны против Украины.

Кто попал под санкции

Среди организаций, включённых в новые списки, — российские банки, платёжный сервис «ЮMoney», Московский, Омский, Саратовский и другие нефтеперерабатывающие заводы, а также Петербургский нефтяной терминал.

Ограничения затронули и компании, связанные с морской транспортировкой российской нефти, в том числе зарегистрированные за пределами России.

В санкционный список также включены основательница Wildberries Татьяна Ким, предприниматель Руслан Байсаров и бывший совладелец Ozon Александр Чачава.

Что означают ограничения

Новые санкции предусматривают замораживание активов фигурантов списков на территории ЕС и запрет предоставлять им денежные средства или экономические ресурсы. Физическим лицам, попавшим под ограничения, также запрещён въезд в Евросоюз.

В Совете ЕС подчёркивают, что меры направлены прежде всего против финансовых каналов, энергетических доходов и так называемого теневого флота, используемого для перевозки российской нефти.

При этом нынешнее расширение санкционных списков не следует путать с готовящимся 22-м пакетом санкций против России. Его подготовка продолжается.

Таким образом, Евросоюз продолжает усиливать экономическое давление на Россию, распространяя ограничения не только на государственные и промышленные структуры, но и на финансовый сектор и крупный частный бизнес.