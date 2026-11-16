Литва продлила усиленную охрану границы с российской Калининградской областью до конца ноября. Военнослужащие продолжат помогать пограничникам на фоне растущей обеспокоенности стран Балтии возможными российскими провокациями и диверсиями.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, передаёт агентство LETA со ссылкой на ELTA.

«Реагируя на различные обстоятельства, в том числе на ситуацию в Эстонии, было принято решение продлить миссию на границе с Калининградской областью до конца ноября», — заявил министр журналистам.

По его словам, литовские военнослужащие направлены в приграничный район для оказания помощи пограничной службе. Каунас подчеркнул, что Литва реагирует на каждый случай провокаций или диверсионных действий со стороны России.

До ста военнослужащих на границе

Решение привлечь армию к усиленной охране границы с Калининградской областью было принято ещё в октябре. Тогда министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас сообщил, что численность военных, задействованных в операции, составит до 100 человек.

Пока увеличивать этот контингент не планируется.

При чём здесь Эстония?

Продление миссии связано в том числе с событиями в соседней Эстонии.

Как ранее сообщал bb.lv, эстонские власти объявили о намерении с 1 декабря закрыть все пограничные переходы с Россией. Поводом стала информация о подготовке нападения на предприятие оборонной промышленности Threod Systems, которое, по данным эстонских властей, планировалось по заданию российской военной разведки ГРУ.

На фоне сообщений о возможных диверсиях меры безопасности усиливает и Польша. В ноябре польские власти начали специальную операцию по обеспечению безопасности территорий вдоль границы с Калининградской областью.

Таким образом, сразу несколько соседних с российским эксклавом государств усиливают меры безопасности. Литва пока ограничивается продлением уже действующей военной миссии, сохраняя численность привлечённых военнослужащих без изменений.