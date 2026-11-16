Европейский союз в понедельник, 16 ноября, одобрил выделение Украине почти восьми миллиардов евро. Это крупнейший единовременный платёж, когда-либо утверждённый ЕС для поддержки страны.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на DPA.

Как отмечается в пресс-релизе Евросоюза, выделению средств предшествовало проведение украинскими властями реформ в нескольких ключевых сферах, включая судебную систему, борьбу с коррупцией и энергетику.

Финансирование предназначено для обеспечения экономической стабильности Украины, её восстановления и модернизации, а также для поддержания работы государственных учреждений и дальнейшего проведения реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский союз и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за принятое решение.

«Я благодарю всех в Европе, кто делает возможными такие решительные шаги. Финансовая устойчивость Украины является ключевым фактором обеспечения нашей общей европейской безопасности», — написал Зеленский в социальной сети X.

Украине потребуется ещё 70 миллиардов евро

Несмотря на масштабную международную помощь, Украина продолжает испытывать серьёзные финансовые трудности.

В октябре Зеленский заявил, что в 2027 году стране дополнительно потребуется 70 миллиардов евро.

При этом с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Евросоюз уже мобилизовал более 235 миллиардов евро на поддержку украинского бюджета и оказание военной помощи.

Таким образом, даже рекордный платёж почти в восемь миллиардов евро не решает всех финансовых проблем Киева.

Евросоюз готовит новый кредит

Ожидается, что до следующего саммита ЕС, который состоится в конце ноября, Европейская комиссия представит предложение о предоставлении Украине нового кредита.

Предстоящие переговоры должны определить дальнейшие механизмы финансовой поддержки страны на фоне продолжающихся военных действий и растущих бюджетных потребностей.