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Германия вооружила резиновых уточек: необычный товар бундесвера вызвал возмущение 2 199

В мире
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Резиновая уточка в камуфляже, вооружённая штурмовой винтовкой.

Фото: Bundeswehr / dpa.

Министерство обороны Германии открыло официальный интернет-магазин бундесвера, где теперь можно приобрести одежду и сувениры с символикой немецкой армии. Однако настоящим хитом продаж стали вовсе не футболки или бейсболки, а резиновые уточки в камуфляже, вооружённые штурмовыми винтовками.

Как сообщает Der Spiegel, новый интернет-магазин предлагает широкий ассортимент товаров с символикой вооружённых сил Германии. Среди них — худи, бейсболки и различные аксессуары для повседневного использования.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил, что проект призван сделать бундесвер более узнаваемым и близким обществу.

По его словам, магазин предоставляет военным дополнительную возможность продвигать свой бренд среди аудитории, до которой не всегда удаётся добраться с помощью традиционной рекламы.

Вооружённые уточки стали хитом продаж

Уже в первые часы после открытия интернет-магазин столкнулся с неожиданно высоким интересом покупателей. Наплыв посетителей оказался настолько большим, что сайт периодически переставал работать.

Особое внимание привлёк необычный сувенир — резиновая уточка в камуфляжной форме, держащая штурмовую винтовку G95.

Как отмечает Der Spiegel, партия таких игрушек была раскуплена вскоре после начала продаж.

Однако популярность военных уточек понравилась далеко не всем немецким политикам.

«Мы не имели в виду рекламу в детских ванных комнатах»

С критикой выступила Левая партия. Руководитель её фракции в бундестаге Зёрен Пельман напомнил о требованиях ограничить присутствие военной рекламы в школах.

«Когда мы требовали, чтобы бундесвер ушёл из школ, мы точно не имели в виду, что он должен перенести свою рекламу в ванные комнаты маленьких детей», — заявил политик.

По мнению Пельмана, продажа резиновых уточек с оружием превращает опасную военную службу в легкомысленное развлечение и создаёт неуместный образ профессии солдата.

В Министерстве обороны Германии на критику отреагировали сдержанно, подчеркнув, что речь идёт исключительно о сувенирной и маркетинговой продукции.

Представители ведомства также заверили, что военнослужащие не собираются носить резиновых уточек с собой во время службы.

Таким образом, попытка сделать немецкую армию ближе к обществу неожиданно превратилась в политическую дискуссию о границах военного маркетинга. А резиновая уточка с винтовкой оказалась одним из самых обсуждаемых товаров нового магазина.

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#маркетинг #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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