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Кая Каллас выдвинула жёсткие условия России перед мирными переговорами 1 886

В мире
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кая Каллас
ФОТО: LETA

Европейский союз должен занимать более жёсткую позицию на переговорах по урегулированию войны в Украине и добиваться уступок от России, а не ограничиваться обсуждением возможных компромиссов со стороны Запада. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 16 ноября.

По словам Каллас, Москва продолжает настаивать на требованиях, выдвинутых ещё в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения в Украину. Более того, российская сторона дополняет прежние условия новыми.

«Это также является очевидным предлогом для продолжения войны. Мы должны трезво оценивать ситуацию», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Европа должна выдвигать встречные требования

Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС намерены обсудить не только формат будущих мирных переговоров, но и их содержание. Особое внимание будет уделено требованиям, которые европейские страны должны предъявлять российской стороне.

По мнению главы дипломатии ЕС, переговоры не могут строиться исключительно вокруг уступок, на которые готовы пойти Украина и её западные партнёры.

«Мы должны всегда спрашивать переговорную команду: потребовали ли вы что-нибудь взамен? Выдвинули ли вы встречные условия, когда противоположная сторона выставляет максимальные требования? Дискуссия не может сводиться исключительно к тому, что мы готовы предложить», — заявила Каллас.

Она напомнила, что Евросоюз располагает инструментами давления на Москву. Среди них — экономические санкции и замороженные российские активы.

Сначала прекращение огня, затем мирные переговоры

Одной из первоочередных задач Каллас назвала достижение прекращения огня.

По её словам, необходимо прежде всего остановить гибель людей и удары по гражданской инфраструктуре Украины, а уже затем переходить к обсуждению условий долгосрочного мирного соглашения.

Глава европейской дипломатии обратила внимание на продолжающиеся российские атаки на железные дороги, мосты и энергетические объекты.

Она считает, что такие удары направлены на усиление страданий мирного населения в преддверии зимы.

«Сейчас нам необходимо прекращение огня, чтобы остановить убийства украинцев и удары по гражданской инфраструктуре. После этого мы сможем сесть за стол переговоров и обсуждать мирное соглашение», — подчеркнула Каллас.

ЕС рассчитывает участвовать в переговорах

Отвечая на вопрос о возможном участии европейских представителей в следующем раунде мирных переговоров, Каллас сообщила, что, согласно заявлениям американской стороны, европейские страны будут включены в переговорный процесс.

По её словам, лидеры уже согласовали соответствующий формат, поэтому теперь необходимо сосредоточиться на конкретных условиях будущего урегулирования.

При этом глава европейской дипломатии обозначила и максимальную позицию европейской стороны.

«В наших максимальных требованиях есть также отвод российских вооружённых сил со всех территорий, где Россия в настоящее время размещает свои войска. У нас есть Устав ООН, и мы должны его соблюдать», — заявила Каллас.

Таким образом, Брюссель намерен добиваться того, чтобы возможное мирное соглашение предусматривало не только обязательства Украины и её союзников, но и конкретные шаги со стороны России.

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#Украина #санкции #ЕС #безопасность #дипломатия #мирные переговоры #Кая Каллас #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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