После недавнего громкого скандала с бывшим руководителем компании Nvidia топ-менеджеры крупных американских корпораций начали массово менять свои привычки в личной жизни. Они отказываются от классических свиданий и нанимают специалистов по безопасности.

Американские предприниматели и руководители крупных компаний столкнулись с необходимостью кардинально изменить свой подход к личной жизни и знакомствам.

Причиной стали серьезные риски для репутации и безопасности бизнеса, которые особенно обострились после недавнего скандала вокруг бывшего руководителя компании Nvidia. Об этом сообщило авторитетное издание The Wall Street Journal в своем новом материале.

Многие бизнесмены теперь стараются максимально обезопасить себя еще на этапе организации первых встреч. Как сообщило издание, некоторые главы корпораций на свиданиях просят спутников "не пользоваться телефонами и не разглашать место встречи".

Кроме того, они часто выбирают "небольшие кафе в будние дни вместо дорогих ресторанов в выходные", чтобы избежать лишнего внимания. Другие руководители из-за высоких рисков утечки данных предпочитают полностью отказаться от знакомств.

Такой шаг они объясняют угрозой для своей репутации и стабильности бизнеса. Сегодня любая неосторожность способна спровоцировать серьезный кризис. Для минимизации подобных угроз состоятельные руководители начали активно привлекать профессиональных специалистов.

Они нанимают экспертов по отношениям и корпоративной безопасности, которые помогают тщательно проверять людей и разрабатывать правила поведения. Подобная практика постепенно становится новой реальностью для американской бизнес-элиты.