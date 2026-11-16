Решение Эстонии закрыть с 1 декабря автомобильные погранпункты на границе с Россией может серьезно ударить по экономике Нарвы и осложнить жизнь семьям, чьи родственники живут по разные стороны границы. Бывший мэр города Катри Райк предупреждает о потере рабочих доходов, сокращении числа приезжих и ухудшении инвестиционных перспектив.

Нарва, десятилетиями связанная с соседним российским Ивангородом, готовится к серьезным изменениям. После объявления о планируемом закрытии эстонско-российской границы с 1 декабря жители города столкнулись с вопросом, как теперь навещать родственников, работать и поддерживать привычные связи с соседней страной.

Как сообщает BNS, об этом написала в социальных сетях бывший мэр Нарвы Катри Райк, отстраненная от должности в середине лета. По ее мнению, закрытие погранпунктов станет для города не только экономическим, но и тяжелым психологическим ударом.

«Закрытие эстонско-российской границы — не большой сюрприз, но это болезненно для приграничного города Нарвы. Люди все время надеялись, что этого не произойдет», — отметила Райк.

Родственники останутся по разные стороны границы

По словам бывшего мэра, вечером воскресенья во многих нарвских семьях обсуждали, как теперь поддерживать связь с пожилыми родителями, детьми и внуками, живущими в России. Райк подчеркнула, что для приграничных территорий тесные семейные и бытовые связи с соседней страной всегда были привычным явлением.

«У тех жителей Эстонии, которые сейчас находятся в России, есть две недели, чтобы вернуться домой. Потому что в дальнейшем из Петербурга в Нарву можно будет попасть через Стамбул», — написала она.

Этой фразой Райк подчеркнула, насколько сложнее могут стать поездки, которые раньше занимали сравнительно немного времени. Закрытие автомобильных погранпунктов означает прекращение обычного пересечения границы через эти переходы. При этом конкретные альтернативные маршруты будут зависеть от действующих транспортных ограничений.

Нарва потеряет доходы от пограничного движения

Экономические последствия, по оценке Райк, могут оказаться особенно чувствительными для местного бизнеса. Даже длинные очереди на границе обеспечивали заработок части горожан. Путешественники пользовались услугами кафе, гостиниц и такси, покупали продукты и другие товары.

Некоторые местные жители зарабатывали, занимая места в пограничной очереди для других путешественников. По словам Райк, такая услуга могла стоить десять евро в час.

«Ненавистная пограничная очередь приводила в город людей, которые здесь ели, ночевали, ездили на такси», — напомнила бывший мэр.

Теперь этот поток клиентов может исчезнуть.

Райк также ожидает сокращения туристического интереса к Нарве. По ее мнению, близость к России и напряженная обстановка на границе могут отпугивать путешественников из Северной Европы.

Инвесторам будет еще сложнее решиться

Бывший мэр опасается, что закрытие границы станет дополнительным негативным сигналом для предпринимателей, рассматривающих возможность инвестировать в Нарву и ее окрестности. Она напомнила, что безработица в городе уже сейчас примерно вдвое превышает средний показатель по Эстонии.

Таким образом, прекращение пограничного движения может затронуть город, который и без того сталкивается с серьезными экономическими трудностями. Но последствия не ограничатся деньгами.

«Нарва — больше не город-мост, а тупик. В начале Европы. Постепенно это жутковатое позднеосеннее чувство пришло и в наши дома», — заключила Райк.

Почему Эстония закрывает границу с Россией

Эстонские власти объявили о намерении закрыть с 1 декабря автомобильные погранпункты на границе с Россией после попытки диверсии против предприятия оборонной промышленности Threod Systems. По оценке эстонских правоохранительных органов, нападение было организовано по заказу российской военной разведки ГРУ. В связи с происшествием задержали восемь жителей Латвии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что закрытие погранпунктов должно снизить риски новых враждебных действий и обхода санкций.

«Закрытием погранпунктов мы посылаем Кремлю недвусмысленный сигнал: у враждебных действий России есть цена», — подчеркнул глава эстонского МИД.

Он также сообщил, что обсуждает ситуацию с коллегами из Латвии, Литвы и Финляндии.

Речь идет о трех действующих автомобильных погранпунктах — Нарва, Лухамаа и Койдула. План предусматривает прекращение пропуска через них как пешеходов, так и транспортных средств. Продолжительность закрытия пока не определена.

Для эстонских властей это мера обеспечения национальной безопасности. Для жителей Нарвы — изменение привычной жизни города, который исторически был связан с соседним российским берегом.