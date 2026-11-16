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Новая иммиграционная политика США отпугнула иностранных абитуриентов 0 24

В мире
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский университет

Снижение потока учащихся из-за рубежа уже обошлось экономике США в 2,4 миллиарда долларов, а ректоры вузов опасаются дальнейшего оттока кадров в другие страны.

Количество иностранных студентов, обучающихся в американских университетах, уменьшилось этой осенью на 9% по сравнению с показателями прошлого года. Наиболее заметный спад произошел среди первокурсников, впервые приехавших в Соединенные Штаты ради учебы - их число упало сразу на 15%. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на результаты свежего исследования Института международного образования.

​Главная юрисконсульт Американской ассоциации университетских профессоров Вина Дубал отметила, что родители по всему миру перестали стремиться отправлять своих детей в американские вузы. По ее словам, действия администрации Дональда Трампа создают у зарубежных семей ощущение, что США стали небезопасным местом для жизни и обучения.

​В предыдущем учебном году снижение числа первокурсников удавалось частично сгладить за счет выпускников, остававшихся в стране для временной стажировки. Однако недавно Министерство внутренней безопасности США предложило ввести для университетов сбор в размере 70 000 долларов за каждого участника программы факультативной практической подготовки OPT. Хотя инициатива еще не получила окончательного одобрения, число желающих пройти практику этой осенью уже снизилось на 6%.

​Новые предложения ведомства также предусматривают лишение легального статуса тысяч учащихся из-за рубежа с их последующим задержанием и депортацией. Летом Белый дом утвердил правило, ограничивающее максимальный срок пребывания иностранных студентов в стране четырьмя годами без специального разрешения федеральных властей, но суд временно приостановил действие этого документа. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин пояснил, что такие меры необходимы для закрытия лазеек, позволявших искусственно затягивать обучение.

​В осеннем опросе приняли участие более 800 высших учебных заведений. Подавляющее большинство из них - 88% - объяснили отток студентов трудностями с оформлением виз, а 70% связали спад с прямыми ограничениями на въезд в США. Кроме того, 95% респондентов выразили уверенность, что в случае урезания программы практической подготовки молодежь выберет для получения диплома другие государства.

​По оценкам международной образовательной компании JB International, падение числа учащихся из других стран уже привело к тому, что этой осенью американская экономика недополучила 2,4 миллиарда долларов.

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#США #образование #Дональд Трамп #визы #вузы #иностранные студенты #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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