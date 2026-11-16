Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обилие представителей Европы на мирных переговорах не должно стать какофонией - министр 0 18

В мире
Дата публикации: 16.11.2026
BNS
Изображение к статье: Лидеры ЕС за столом

После того, как лидеры Европейского союза (ЕС) договорились, что Европу на будущих переговорах по Украине будут представлять пять стран и институты Содружества, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что Европе придется сделать все, чтобы обилие участников на мирных переговорах не превратится в какофонию.

«Нам нужно будет убедиться, что не будет какофонии. Потому что (когда было – BNS) 27 или даже 30 микрофонов, включая государства, не входящие в ЕС, такие, как Великобритания, Норвегия, а также отдельно институты, у нас было немало шума. Теперь его будет меньше», – сказал журналистам в Брюсселе глава литовской дипломатии.

«Но для нас очень важно, чтобы это все-таки был единый голос. А единый голос означает согласованный мандат, согласованную позицию и очень четкий процесс того, как все будут вовлечены», – подчеркнул он.

Хотя Россия отказалась брать на себя обязательство предоставить сторонникам Киева место за столом переговоров, на прошлой неделе было согласовано, что Европу на мирных переговорах будут представлять Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и институты ЕС.

Будрис подчеркнул, что Литву не устроит лишь ознакомление с ситуацией о ходе переговоров, поскольку должен существовать «четкий процесс и процедуры».

Министр подчеркнул, что Литва в процессе дискуссий о том, кто должен представлять Европу за столом переговоров, выступала за представительство институтов ЕС.

«Потому что когда представляют институты ЕС, мы знаем, как это работает, как согласовывается позиция в Совете (ЕС – BNS), что мы можем требовать от (Европейской – BNS) комиссии, как мы представляем свои позиции. Теперь будет некий микс, в конце концов участвует и Великобритания, которая не входит в ЕС, нам нужно будет решить, как все это должным образом организовать», – сказал он.

По словам Будриса, Европа не должна заигрываться «с самими переговорами как таковыми», указав, что, прежде всего, на Кремль следует оказать давление ради прекращения огня.

×
#Литва #Франция #Италия #Польша #Украина #Великобритания #переговоры #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: переговоры ЕС РФ
В мире
7
Изображение к статье: Здание Еврокомиссии
В мире
1
Изображение к статье: Габриэлюс Ландсбергис
В мире
7
Изображение к статье: Флажки США. России, Украины и ЕС
В мире
9
Изображение к статье: Учения
В мире
2
Изображение к статье: Румен Радев
В мире
5
Изображение к статье: переговоры ЕС РФ
В мире
7
Изображение к статье: Здание Еврокомиссии
В мире
1
Изображение к статье: Габриэлюс Ландсбергис
В мире
7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Принц Гарри
Изображение к статье: пожар
Изображение к статье: Граница в Нарве
Изображение к статье: собрание у Зеленского

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео