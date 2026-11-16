После того, как лидеры Европейского союза (ЕС) договорились, что Европу на будущих переговорах по Украине будут представлять пять стран и институты Содружества, литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что Европе придется сделать все, чтобы обилие участников на мирных переговорах не превратится в какофонию.

«Нам нужно будет убедиться, что не будет какофонии. Потому что (когда было – BNS) 27 или даже 30 микрофонов, включая государства, не входящие в ЕС, такие, как Великобритания, Норвегия, а также отдельно институты, у нас было немало шума. Теперь его будет меньше», – сказал журналистам в Брюсселе глава литовской дипломатии.

«Но для нас очень важно, чтобы это все-таки был единый голос. А единый голос означает согласованный мандат, согласованную позицию и очень четкий процесс того, как все будут вовлечены», – подчеркнул он.

Хотя Россия отказалась брать на себя обязательство предоставить сторонникам Киева место за столом переговоров, на прошлой неделе было согласовано, что Европу на мирных переговорах будут представлять Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и институты ЕС.

Будрис подчеркнул, что Литву не устроит лишь ознакомление с ситуацией о ходе переговоров, поскольку должен существовать «четкий процесс и процедуры».

Министр подчеркнул, что Литва в процессе дискуссий о том, кто должен представлять Европу за столом переговоров, выступала за представительство институтов ЕС.

«Потому что когда представляют институты ЕС, мы знаем, как это работает, как согласовывается позиция в Совете (ЕС – BNS), что мы можем требовать от (Европейской – BNS) комиссии, как мы представляем свои позиции. Теперь будет некий микс, в конце концов участвует и Великобритания, которая не входит в ЕС, нам нужно будет решить, как все это должным образом организовать», – сказал он.

По словам Будриса, Европа не должна заигрываться «с самими переговорами как таковыми», указав, что, прежде всего, на Кремль следует оказать давление ради прекращения огня.