Британский принц Гарри провел выходные во Львове, где встретился с ранеными украинскими военными, врачами и спортсменами с инвалидностью. Поездку заранее не анонсировали из соображений безопасности. Принц выразил уверенность в победе Украины и пообещал помочь с организацией «Игр непокоренных» после окончания войны.

Британский принц Гарри в четвертый раз с начала полномасштабного российского вторжения посетил Украину. На этот раз он приехал во Львов, где 14 и 15 ноября участвовал в мероприятиях, посвященных реабилитации раненых военнослужащих и возвращению ветеранов к активной жизни.

Как сообщает AFP-BNS, визит держали в секрете по соображениям безопасности. Гарри встретился с украинскими военными, получившими тяжелые ранения, а также с медиками, которые помогают им восстанавливаться.

«Вы победите в этой войне»

Одним из главных событий поездки стало выступление принца на медицинской конференции, организованной реабилитационной клиникой Superhumans. Это учреждение во Львове специализируется на помощи людям, получившим тяжелые травмы в результате войны.

Перед участниками конференции, среди которых был министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, Гарри выразил уверенность в будущем страны.

«Вы победите в этой войне, и тогда вас ждет успех», — сказал он.

Принц также заверил украинских ветеранов, что международная поддержка Украины продолжится, и выразил надежду на скорое завершение войны.

«Каждый человек в Украине вносит свой вклад в эту войну. В моих мыслях вы уже победили. Я надеюсь, что война скоро закончится», — заявил Гарри в воскресенье.

Встреча со спортсменами, которые готовятся к «Играм непокоренных»

Особое внимание во время поездки принц уделил адаптивному спорту. Гарри, служивший в британской армии и основавший международные соревнования Invictus Games («Игры непокоренных»), посетил тренировки украинских ветеранов, которые рассчитывают попасть в национальную команду на соревнования 2027 года в Бирмингеме. Украина намерена отправить на эти игры рекордную для себя делегацию из 60 спортсменов.

В школьном спортзале принц наблюдал за матчем по регби на колясках и общался с участниками. Среди них оказался 41-летний Валерий Одайнык, который уже представлял Украину на «Играх непокоренных» в Канаде в 2025 году. Гарри узнал спортсмена и обнял его. Одайнык, потерявший ногу, рассказал, что продолжает проходить военную службу.

«Когда же ты находишь время для тренировок?» — поинтересовался принц.

Позднее ветеран признался журналистам, что именно участие в «Играх непокоренных» помогло ему открыть для себя адаптивный спорт и продолжать тренировки.

Истории ветеранов, которые продолжают заниматься спортом

Во время мероприятий Гарри познакомился с несколькими военнослужащими, получившими тяжелые ранения на фронте. 33-летний Илья Полыпенко из Одессы получил серьезные ожоги и потерял легкое после того, как танк под его командованием подорвался на мине.

Еще один участник встречи, 31-летний Владимир Фаткив из Львова, получил тяжелое ранение во время российского обстрела Торецка в 2024 году. Несмотря на паралич одной руки, он продолжает заниматься спортом.

«Пуля вошла возле сердца и вышла через спину, я не знаю, как мне удалось выжить», — вспоминает ветеран.

Сейчас Фаткив играет в пиклбол и бадминтон, а также занимается стрельбой из лука, используя зубы, поскольку его левая рука не действует.

Свою историю рассказал и 34-летний Олег Сподин, потерявший ногу в феврале 2023 года. Его группа подорвалась на мине во время эвакуации раненого военнослужащего.

«К сожалению, четверо из нас, мои боевые товарищи, погибли, а я и еще двое выжили, но получили ранения», — сказал он.

Сегодня Сподин работает горным инженером и помогает организовывать для ветеранов гонки на лодках-«драконах».

Гарри призвал не забывать о ветеранах после войны

По приведенным в сообщении данным, в Украине насчитывается около 1,4 миллиона ветеранов боевых действий, более 10% из которых имеют инвалидность. Львов стал одним из важных центров лечения и реабилитации раненых военнослужащих, в том числе нуждающихся в протезировании.

Гарри подчеркнул, что международная поддержка Украины не должна ограничиваться поставками помощи действующей армии. По его словам, ветеранам необходимо помогать и после завершения службы.

Сам Гарри служил в Афганистане и неоднократно рассказывал о том, какое впечатление на него произвели гибель военнослужащих и тяжелые ранения его сослуживцев. В 2014 году он основал «Игры непокоренных», призванные поддерживать восстановление военных через спорт.

Во Львове принц вновь подтвердил готовность помогать украинским ветеранам и после окончания войны.