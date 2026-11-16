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Закрытие Эстонией границы обернется неприятными последствиями - Россия 2 728

В мире
Дата публикации: 16.11.2026
BNS
Изображение к статье: КПП Нарва
ФОТО: dreamstime

В понедельник Москва отвергла обвинения в причастности к диверсионным атакам, которые побудили Эстонию закрыть границу с Россией, заявив, что это решение обернется для Таллинна неприятными последствиями.

В воскресенье Эстония объявила, что закроет пограничные пункты со своим соседом, после сообщения о срыве попытки поджога на заводе по производству беспилотников, в организации которой обвиняется российская военная разведка ГРУ.

«У этих утверждений нет абсолютно никаких оснований... нет никаких доказательств, ничего», — заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Они абсолютно беспочвенны, и мы не можем воспринимать такие обвинения всерьез», — добавил он, сославшись на, по его словам, «аналогичные обвинения» со стороны других европейских стран.

Ряд стран Европейского союза обвинил Россию в организации диверсий с начала войны в Украине, что многие расценивают как расширение так называемой «гибридной войны».

По сообщению Таллинна, граница будет закрыта с 1 декабря.

«Эстония строит стену. История показала, что многие страны строили стены, которые не принесли ничего хорошего тем, кто их возводил», — сказал Песков.

В настоящее время на границе Эстонии с Россией действуют три пограничных пункта — в Нарве, Лухамаа и Койдула, — обеспечивающих движение людей и товаров между двумя странами.

Россия приостановила автомобильное движение на пограничном пункте в Нарве в феврале 2024 года, однако пешеходам по-прежнему разрешалось пересекать границу.

Эти пограничные пункты — одни из немногих оставшихся сухопутных путей сообщения между Россией и Европейским союзом, которые все еще открыты после начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

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#Эстония #Украина #граница #кремль #ГРУ #гибридная война #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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