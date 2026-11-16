В Ормузском проливе продолжают взрываться нефтяные суда, цены на нефть пошли вверх, а США стягивают в Персидский залив рекордную группировку флота.

США и Иран с воскресенья обмениваются всё более масштабными авиаударами в рамках стремительно набирающей обороты эскалации. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в понедельник в Ормузском проливе взорвались ещё два нефтяных танкера — таким образом, общее число судов, загоревшихся в этой акватории с начала недели, достигло шести.

В ночь на понедельник американские военные нанесли новую серию ударов по иранским ракетным пусковым установкам на юге страны. Это стало ответом на атаки иранских сил по американской базе в Бахрейне и ракетные обстрелы танкеров в Ормузском проливе. Ситуация в регионе резко обострилась на фоне прибытия авианосца USS Theodore Roosevelt, который присоединился к двум другим авианосным ударным группам в зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В воскресенье, Иран нанёс удар беспилотником по радиолокационной станции на американской авиабазе Аль-Риффа. Это произошло вслед за атаками на объекты США в Бахрейне днём ранее — так Тегеран демонстрирует силу в ответ на наращивание американского военного присутствия. Сообщения об атаках Ирана на танкеры в Ормузском проливе традиционно вызывают незамедлительную реакцию Вашингтона в виде ударов по прибрежной военной инфраструктуре исламской республики.

В результате в ночь на понедельник силы США поразили иранские пусковые установки в районах Бендер-Ленге и Сирика на юге Ирана. География ударов расширилась по сравнению с предыдущими витками конфликта, а интенсивность огня с обеих сторон заметно возросла.

Сервисы отслеживания полётов фиксируют резкий рост активности ВВС США над Персидским заливом по сравнению с предыдущими неделями, пока Вашингтон продолжает стягивать силы в регион.

Новые взрывы танкеров в Ормузском проливе

В воскресенье в КСИР заявили, что два танкера, пытавшиеся пройти по южному маршруту Ормузского пролива под прямым руководством американских военных, подорвались на морских минах, которые «освещали небо в течение нескольких часов», передаёт иранское агентство Tasnim.

В Корпусе назвали произошедшее ответом на так называемую «незаконную блокаду США» и нарушение иранских правил судоходства, вновь предупредив нефтяные компании, что южный фарватер пролива заминирован.

В понедельник Военно-морские силы Ирана сообщили, что ещё один нефтяной танкер-«нарушитель» загорелся после столкновения с миной в закрытой зоне к востоку от Ормузского пролива и потерял ход.

«Отключение систем отслеживания и самовольный заход в запретные и небезопасные морские районы подвергают суда-нарушители серьёзному риску», — говорится в заявлении ВМС Ирана.

Пока остаётся неясным, входит ли этот танкер в число шести судов, о возгорании которых сообщал КСИР, или речь идёт об отдельном инциденте. Заявления иранских военных о количестве повреждённых судов и обстоятельствах взрывов не получили независимого подтверждения.

В то же время Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило получение сообщений как минимум об одном инциденте ранним утром в понедельник: нефтяной танкер был поражён «неустановленным снарядом» при выходе из Ормузского пролива.

«Попадание привело к пожару в машинном отделении», — отмечается в сводке UKMTO. По данным ведомства, пострадавших нет, экипаж находится в безопасности, однако «оценка повреждений и масштабы экологического ущерба пока остаются неясными».

На фоне череды инцидентов с судами в Ормузском проливе мировые цены на нефть в понедельник пошли вверх.

Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Авианосец USS Theodore Roosevelt вошёл в зону операций CENTCOM, присоединившись к авианосным ударным группам USS George Washington и USS George H.W. Bush. Впервые со времён войны в Ираке США сосредоточили на Ближнем Востоке сразу три авианосца.

Американские военные завершают масштабное наращивание морской и авиационной группировки: в регионе, включая Красное море, развёрнуто около 19 боевых кораблей ВМС США, среди которых крейсеры и эсминцы с управляемым ракетным оружием.

Тем временем газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков американской разведки сообщает (хотя и с низкой степенью уверенности в точных цифрах), что Иран сейчас располагает арсеналом от 1500 до 2500 ракет, а также новыми беспилотниками и ракетами малой дальности. По оценкам израильских военных, Иран имеет около 1500 баллистических ракет.

10 ноября КСИР опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, начальник Генштаба ВС Ирана и командующий аэрокосмическими силами КСИР осматривают подземные тоннели с ракетами и пусковыми установками — их в Тегеране назвали новым «ракетным городом».

Иранские власти продолжают угрожать жёстким ответом на возобновление массированных ударов США. В воскресенье военные чиновники заявили иранскому изданию Tabnak News, что «новая наступательная военная доктрина Ирана означает, что страна больше не будет ограничиваться выверенными ответными ударами и разорвёт цикл эскалации», пригрозив в том числе американским базам в Европе.

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье выступил с резкой критикой в адрес «шиитского духовенства Ирана»: «Каждая проблема на Ближнем Востоке, каждая крупная проблема — будь то хуситы, атакующие Саудовскую Аравию, шиитские вооружённые формирования, дестабилизирующие Ирак, группировки, поддержавшие Асада и разрушение Сирии, или "Хезболла" в Ливане — куда ни посмотри, везде один общий знаменатель: шиитские духовные лидеры Ирана и их экспансионистское мышление».

«Это серьёзнейшая историческая угроза, которую нельзя игнорировать», — подчеркнул Рубио.

Бывший глава исследовательского отдела военной разведки Израиля Дани Цитринович написал в соцсети X, что «нынешняя ситуация в Ормузском проливе по своей сути нестабильна и не может сохраняться бесконечно», а «текущая динамика подталкивает обе стороны к эскалации, даже если ни одна из них не хочет более масштабного столкновения».

«Пока США поддерживают морскую блокаду и пытаются проводить танкеры по южному судоходному маршруту, Тегеран будет расценивать эти действия как акт войны», — отметил эксперт. По его мнению, Иран не станет бесконечно мириться с таким положением дел и попытается повысить для Вашингтона цену блокады за счёт новых атак на танкеры и другие цели — особенно если военные операции США продолжатся в районе Бендер-Аббаса.

«Между Вашингтоном и Тегераном существует фундаментальная асимметрия. США могут полагать, что способны поддерживать блокаду длительное время, но Иран видит в ней прямую угрозу своей экономике, суверенитету и национальной безопасности. Для иранского руководства смириться с блокадой без ответа означало бы принять новую стратегическую реальность, навязанную Вашингтоном. Режим в Тегеране просто не действует подобным образом», — резюмировал Цитринович.