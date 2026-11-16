Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трагедия на Пхукете: 11 человек погибли при пожаре в здании с рестораном и квартирами 0 357

В мире
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожар
ФОТО: twitter

На тайском острове Пхукет, популярном среди иностранных туристов, ночной пожар в четырехэтажном здании унес жизни 11 человек. Еще 16 пострадавших доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В ночь на понедельник, 16 ноября, на острове Пхукет в Таиланде произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек. Еще 16 получили травмы и были госпитализированы. Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP и местную полицию, огонь вспыхнул в четырехэтажном здании, где одновременно размещались ресторан, пункт проката мотоциклов и жилые квартиры.

Таким образом, в здании находились как коммерческие помещения, так и жилье. Пока неизвестно, в какой именно части строения начался пожар и как быстро огонь распространился по этажам.

Что известно о пострадавших

По информации полиции, погибшие и пострадавшие являются гражданами Таиланда и Мьянмы. Среди 16 госпитализированных — люди, надышавшиеся дымом, а также получившие травмы от осколков стекла. Сведения о тяжести их состояния пока не приводятся.

Несмотря на то что Пхукет является одним из наиболее популярных туристических направлений Таиланда, сообщений о погибших или пострадавших иностранных туристах в опубликованной информации нет.

Причину пожара устанавливают

Местные правоохранительные органы начали расследование, которое должно установить обстоятельства возникновения пожара. Пока не сообщается, что стало источником возгорания и были ли в здании нарушения требований пожарной безопасности. Также не уточняется, сколько людей находилось внутри в момент начала пожара.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии. На данный момент подтверждена гибель 11 человек, еще 16 пострадавших находятся под наблюдением медиков.

×
#пожар #Таиланд #трагедия #безопасность #Мьянма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пистолет на столе и дети
ЧП и криминал
Изображение к статье: пожар
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: дом и женщина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Человека сбил поезд
ЧП и криминал
Изображение к статье: В результате мощного взрыва и последовавшего пожара на металлургическом предприятии на западе Турции погибли не менее 16 работников
ЧП и криминал
Изображение к статье: пожарная машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пистолет на столе и дети
ЧП и криминал
Изображение к статье: пожар
ЧП и криминал
3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лидеры держав
Изображение к статье: ракеты
Изображение к статье: Учения
Изображение к статье: Борис Джонсон.

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео