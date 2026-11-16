На тайском острове Пхукет, популярном среди иностранных туристов, ночной пожар в четырехэтажном здании унес жизни 11 человек. Еще 16 пострадавших доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В ночь на понедельник, 16 ноября, на острове Пхукет в Таиланде произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек. Еще 16 получили травмы и были госпитализированы. Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP и местную полицию, огонь вспыхнул в четырехэтажном здании, где одновременно размещались ресторан, пункт проката мотоциклов и жилые квартиры.

Таким образом, в здании находились как коммерческие помещения, так и жилье. Пока неизвестно, в какой именно части строения начался пожар и как быстро огонь распространился по этажам.

Что известно о пострадавших

По информации полиции, погибшие и пострадавшие являются гражданами Таиланда и Мьянмы. Среди 16 госпитализированных — люди, надышавшиеся дымом, а также получившие травмы от осколков стекла. Сведения о тяжести их состояния пока не приводятся.

Несмотря на то что Пхукет является одним из наиболее популярных туристических направлений Таиланда, сообщений о погибших или пострадавших иностранных туристах в опубликованной информации нет.

Причину пожара устанавливают

Местные правоохранительные органы начали расследование, которое должно установить обстоятельства возникновения пожара. Пока не сообщается, что стало источником возгорания и были ли в здании нарушения требований пожарной безопасности. Также не уточняется, сколько людей находилось внутри в момент начала пожара.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства трагедии. На данный момент подтверждена гибель 11 человек, еще 16 пострадавших находятся под наблюдением медиков.