В Румынии за минувшие выходные были повреждены три судна, а в течение последних суток власти четырежды объявляли тревогу в связи с беспилотниками. На фоне этих происшествий Бухарест намерен обратиться к Евросоюзу и НАТО с просьбой усилить меры безопасности.

Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел Румынии Дан Некулэеску перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам министра, происходящее вызывает серьёзную обеспокоенность румынских властей и требует дополнительных мер по защите страны.

«Это неприемлемо. Сегодня я намерен чётко обозначить нашу позицию и попросить коллег продолжить предоставление возможностей для укрепления безопасности Румынии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Бухарест также намерен добиваться более тесной координации действий между НАТО и Евросоюзом.

Одним из приоритетов станет ускоренное создание центра безопасности на территории Румынии. По словам Некулэеску, Европейская комиссия ранее пообещала выделить Румынии и Болгарии 50 миллионов евро для скорейшего запуска этого объекта.

При этом министр не уточнил, при каких именно обстоятельствах были повреждены три судна и связаны ли эти происшествия непосредственно с активностью беспилотников.

Румыния требует учитывать её интересы в переговорах по Украине

Глава румынского МИД также прокомментировал дипломатические усилия по урегулированию войны в Украине.

Он приветствовал возобновление инициатив США, направленных на содействие мирным переговорам, а также формирование европейской группы, которая должна представлять интересы стран Европы.

Некулэеску напомнил, что Румыния имеет общую границу с Украиной протяжённостью около 640 километров. По его словам, это обстоятельство делает участие Бухареста в обсуждении будущей системы региональной безопасности особенно важным.

«Мы хотим прочного, долгосрочного и справедливого мира», — подчеркнул министр.

Он добавил, что при обсуждении будущей архитектуры европейской безопасности необходимо прежде всего учитывать интересы ЕС и НАТО, а не требования, которые Россия выдвигала в декабре 2021 года.

Таким образом, на фоне новых инцидентов с беспилотниками Румыния намерена добиваться не только дополнительных ресурсов для собственной защиты, но и более активного участия в принятии решений, касающихся безопасности всего региона.