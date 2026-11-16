В ночь на понедельник, 16 ноября, Крымский мост подвергся атаке, сообщил назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Движение по переправе остановлено, несколько пассажирских поездов задерживаются. В социальных сетях распространяются сообщения о возможном попадании в конструкцию моста, однако официального подтверждения масштабов повреждений пока нет.

Движение перекрыли среди ночи

О приостановке движения по Крымскому мосту стало известно около 01:22 по латвийскому времени. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», пишет DW.

Позднее назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке украинских сил на переправу. По его словам, движение по мосту предположительно останется закрытым до середины дня. Для координации действий создан оперативный штаб. При этом российские власти пока не представили подробной информации о характере атаки и ее последствиях.

Очевидцы слышали взрывы, сообщается о попадании в мост

Украинский мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на жителей Керчи сообщил о появлении реактивных беспилотников и звуках взрывов. Один из подписчиков канала утверждает, что непосредственно удар по мосту произошел примерно в 05:00 по латвийскому времени. Аналогичные сообщения распространяли и другие мониторинговые ресурсы, ссылаясь на очевидцев.

Независимого подтверждения этих сообщений пока нет.

Сообщается о повреждении одной из арок

Telegram-канал Mash опубликовал более конкретные сведения о предполагаемых последствиях удара. По информации ресурса, боевая часть одного из беспилотников упала на правую арку моста со стороны Крыма. Mash утверждает, что после попадания конструкция визуально отклонилась примерно на 15 градусов.

Официального подтверждения этой информации нет. Неизвестно также, проводилась ли техническая оценка состояния сооружения.

Таким образом, сообщения о серьезных повреждениях моста пока остаются неподтвержденными.

Четыре пассажирских поезда задерживаются

Остановка движения по переправе уже повлияла на железнодорожное сообщение с аннексированным полуостровом. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», задерживаются четыре пассажирских поезда, направляющихся в Крым. Речь идет о двух составах из Москвы, а также поездах из Санкт-Петербурга и Адлера. По данным компании, отставание от расписания составляет от двух до четырех с половиной часов.

При этом перевозчик предупреждает, что продолжительность задержек может измениться в зависимости от ситуации на мосту. Пассажирам обещают сообщать обновленную информацию о времени прибытия поездов.

Крымский мост уже неоднократно становился целью атак

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Крымский мост несколько раз подвергался атакам. В октябре 2022 года на переправе произошел мощный взрыв, приведший к серьезным повреждениям автомобильной части сооружения. В июле 2023 года мост вновь получил повреждения в результате атаки. В июне 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о проведении подводной операции, в ходе которой, по утверждению ведомства, были подорваны опоры сооружения.

Крымский мост соединяет территорию России с аннексированным Крымом и имеет важное транспортное и военно-логистическое значение. Точные масштабы возможных повреждений в результате атаки 16 ноября и сроки возобновления движения пока неизвестны.