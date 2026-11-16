Власти Мальты придумали необычный способ разгрузить дороги: молодым автомобилистам предлагают до 25 тысяч евро за добровольный отказ от вождения на пять лет. Причём речь идёт не о продаже машины, а о временном отказе от права управлять автомобилем.

Как сообщает французское издание Entrevue, участники программы смогут получать по 5000 евро ежегодно. За пять лет общая сумма выплат составит 25 тысяч евро.

Кто сможет получить деньги?

Программа рассчитана на молодых водителей, соответствующих нескольким условиям:

Возраст — не старше 30 лет.

Проживание на Мальте — не менее семи лет.

Наличие водительского удостоверения — минимум 12 месяцев.

Готовность добровольно отказаться от управления автомобилем на пять лет.

Участникам предлагается временно сдать водительские права. При этом важно различать физическую сдачу удостоверения и окончательное лишение права на управление транспортом: программа предусматривает именно временный отказ от вождения.

Почему власти готовы платить такие деньги?

Мальта — одна из наиболее густонаселённых стран Европы, где автомобильные пробки давно превратились в серьёзную проблему.

Большое количество личных автомобилей, ограниченная дорожная сеть и высокая плотность населения создают постоянную нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Вместо традиционных ограничений движения или повышения налогов власти решили использовать финансовое стимулирование.

Предполагается, что часть молодых людей согласится пересесть на общественный транспорт или выбрать другие способы передвижения, если получит за это существенную денежную компенсацию.

В Люксембурге заинтересовались необычной идеей

Мальтийская инициатива вызвала обсуждение и в Люксембурге, где зависимость жителей от личных автомобилей остаётся высокой.

По данным, приведённым изданием Entrevue, в стране насчитывается около 670 легковых автомобилей на тысячу жителей, а общий автопарк превышает 460 тысяч машин.

При этом с 2020 года общественный транспорт в Люксембурге бесплатный. Жители могут без оплаты пользоваться автобусами, трамваями и поездами второго класса внутри страны.

Однако даже бесплатный проезд не решил проблему автомобильных пробок.

В небольших населённых пунктах транспорт ходит реже, а некоторые поездки требуют нескольких пересадок. Для людей, работающих посменно или живущих далеко от крупных транспортных маршрутов, собственный автомобиль по-прежнему остаётся необходимостью.

Можно ли действительно сократить пробки за деньги?

Несмотря на привлекательность предложения, эффективность программы ещё предстоит оценить.

Эксперты обращают внимание на несколько вопросов. Например, неизвестно, сколько участников программы действительно регулярно пользовались автомобилем до отказа от прав.

Кроме того, после завершения пятилетнего срока водители смогут вернуться за руль. Поэтому пока неясно, приведёт ли программа к долгосрочному сокращению автомобильного движения.

Не менее важен и финансовый вопрос: если желающих окажется много, выплаты потребуют значительных бюджетных средств.

Тем не менее мальтийский эксперимент демонстрирует новый подход к транспортной политике. Вместо того чтобы наказывать автомобилистов дополнительными сборами и ограничениями, государство предлагает им деньги за изменение привычек.

Остаётся выяснить, насколько привлекательной окажется компенсация в 25 тысяч евро для молодых людей, привыкших ежедневно пользоваться автомобилем.