В январе-октябре этого года Служба занятости получила 88 уведомлений о планируемом увольнении 3,6 тыс. работников, тогда как за аналогичный период прошлого года поступило 48 уведомлений о 1,7 тыс. сотрудников.

По данным Службы занятости, большинство массовых увольнений в этом году произошло на производственных предприятиях, в сфере информации и связи, оптовой и розничной торговли, а также транспорта и хранения.

Производственные компании подали 29 уведомлений о предупреждении 1,6 тыс. сотрудников, предприятия сферы информации и связи - 12 (0,4 тыс. работников), торговли - 9 (0,3 тыс.), транспорта и хранения - 8 (0,4 тыс.).

Только в октябре о планируемых увольнениях сообщили восемь работодателей, намеревающихся сократить 0,3 тыс. человек. Четыре процедуры инициированы в связи с изменением организации труда (увольняются 124 сотрудника), три - из-за банкротства (109), одна - в связи с прекращением деятельности (31).

В прошлом году за тот же период об увольнениях сообщили два работодателя, предупредив 59 человек, тогда как в октябре 2024 года шесть работодателей уведомили о сокращении 245 сотрудников.

В Латвии в этом году было объявлено о целом ряде массовых увольнений. Чемпионами по еоличеству "лишних" можно считать AirBaltic, Ldz Cargo, банковский сектор.