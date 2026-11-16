Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что вместо России участником встречи лидеров США и Китая должен стать Евросоюз. По его мнению, Москва уже давно не является глобальной сверхдержавой и не должна претендовать на соответствующий статус.

Об этом он сообщил журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября.

По словам польского министра, включение России в такой формат переговоров является неправильным, поскольку Москва уже давно не обладает статусом глобальной сверхдержавы.

"Это должна быть встреча в формате "треугольника": Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз", - заявил Сикорский.

Таким образом, глава польского МИД выступил за усиление роли Евросоюза в обсуждении важнейших международных вопросов и подчеркнул необходимость учитывать интересы Европы на переговорах с ведущими мировыми державами.

О планах провести трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа, лидера Китая и главы России стало известно ранее.

В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с китайским и российским лидерами во время саммита в Китае.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча трех лидеров состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэне.

Накануне глава польского МИД также выступил с критикой российских властей, заявив, что Кремль больше заинтересован в захвате иностранных городов, чем в улучшении условий жизни собственного населения.

В частности, он обратил внимание на то, что около 11 миллионов россиян не имеют туалета в своих домах, тогда как российское руководство продолжает выдвигать территориальные требования.

Ранее Сикорский также комментировал требования Москвы относительно ограничения расширения НАТО и изменения военного присутствия Альянса в Европе.