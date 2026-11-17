Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая несколько лет назад привлекла внимание мировой прессы танцем с Владимиром Путиным на своей свадьбе, может лишиться австрийского гражданства. Власти страны начали рассматривать вопрос о его аннулировании на фоне деятельности экс-министра в России.

Как сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, власти Вены подтвердили, что в отношении Кнайсль рассматривается процедура лишения гражданства.

Причиной могла стать работа в России

Согласно австрийскому законодательству, гражданство может быть отозвано у человека, работающего за границей, если его деятельность наносит существенный ущерб интересам или репутации Австрии.

Именно эта правовая норма, по информации издания, может стать основанием для рассмотрения дела бывшего министра.

Сама Кнайсль ранее сообщила о начале соответствующей процедуры, выступая на генеральной ассамблее движения «За свободу наций!» в Москве.

По её словам, претензии австрийских властей связаны с преподавательской и научной деятельностью в России.

В настоящее время Кнайсль возглавляет центр G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете.

«Обращусь в ООН за белым паспортом»

Бывшая глава австрийской дипломатии заявила, что допускает возможность остаться без гражданства.

«Если я стану лицом без гражданства, я обращусь к ООН за белым паспортом», — приводит её слова агентство ТАСС.

При этом рассмотрение вопроса об аннулировании гражданства ещё не означает, что окончательное решение уже принято.

В сообщении австрийского издания не уточняется, когда процедура может завершиться и какие именно действия Кнайсль власти считают потенциально наносящими ущерб интересам страны.

Лишить гражданства предлагали ещё в начале года

Дискуссия вокруг гражданства бывшего министра возникла не впервые.

В начале 2026 года с призывом лишить Кнайсль австрийского паспорта выступила либеральная партия NEOS, входящая в правящую коалицию Австрии.

Представители партии критиковали деятельность бывшей главы МИД в России и её публичную позицию.

Теперь вопрос перешёл в плоскость рассмотрения компетентными органами.

Свадьба с Путиным и переезд в Россию

Карин Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год.

Международную известность она получила в августе 2018 года, когда на её свадьбу в австрийской Штирии приехал президент России Владимир Путин.

Во время торжества Кнайсль станцевала с российским лидером. Фотографии этого эпизода обошли мировые СМИ и вызвали политическую дискуссию в Австрии и за её пределами.

После завершения министерской карьеры Кнайсль продолжила публичную и экспертную деятельность.

С 2023 года она живёт и работает в России, где занимается академическими проектами и руководит центром G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета.

Теперь дальнейшая судьба её австрийского гражданства зависит от результатов рассмотрения дела.