Необычная чрезвычайная ситуация сложилась на северо-востоке Северной Македонии. Более тысячи бесконтрольно бродящих коров буквально заполонили территорию муниципалитета Крива-Паланка, нанося ущерб местным жителям.

Власти заявляют, что самостоятельно справиться с животными уже не могут, и требуют вмешательства правительства.

Как сообщают местные СМИ, ситуация приобрела настолько серьёзные масштабы, что мэр Крива-Паланки Сашко Митовски обратился к центральным властям с просьбой ввести специальный кризисный режим сроком на 30 дней.

«В буквальном смысле вся территория муниципалитета осаждена коровами», — заявил градоначальник местному информационному порталу.

Откуда взялась тысяча коров?

История началась ещё в 2024 году, когда у одной из местных семей изъяли крупный рогатый скот из-за нарушений требований по защите животных.

После изъятия коровы оказались без надлежащего контроля и начали свободно перемещаться по окрестностям.

За прошедшее время животные продолжили размножаться, и теперь их численность, по сообщениям СМИ, превысила тысячу голов.

Формально скот находится в государственной собственности, однако проблема его содержания и контроля до сих пор не решена.

Город оказался в осаде

Свободно передвигающиеся стада причиняют значительный ущерб территории муниципалитета.

Жители жалуются на последствия бесконтрольного присутствия животных, а местные власти признают, что ситуация вышла за рамки обычной хозяйственной проблемы.

В пятницу, 13 ноября, состоялось заседание муниципального кризисного комитета, участники которого потребовали срочного вмешательства государственных структур.

По словам мэра, масштабы происходящего настолько велики, что решить проблему исключительно силами местного самоуправления невозможно.

Власти требуют экстренных мер

Муниципалитет предложил центральному правительству объявить кризисную ситуацию на 30 дней.

Такой режим должен позволить привлечь дополнительные государственные ресурсы и организовать необходимые меры для восстановления контроля над животными.

При этом вопрос осложняется тем, что скот уже был изъят у прежних владельцев и находится в ведении государства.

Местные власти рассчитывают, что вмешательство правительства поможет наконец определить, кто должен отвечать за животных и каким образом прекратить их бесконтрольное перемещение.

Пока же жители Крива-Паланки вынуждены мириться с весьма необычным соседством: на территории муниципалитета свободно бродят огромные стада коров, численность которых продолжает вызывать тревогу.