Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что так и не почувствовал себя подростком, а его супруга Брижит считает, что ему до сих пор не удалось освободиться от влияния бабушки. Неожиданные подробности личной жизни французского лидера раскрываются в новой биографии, написанной известной политической журналисткой Катрин Не.

Как сообщает New York Post со ссылкой на британскую The Times, автор книги побеседовала с самим Макроном, его супругой и людьми, знавшими будущего президента в детстве.

«Я никогда не был подростком»

48-летний президент Франции признался биографу, что его взросление проходило совсем не так, как у большинства сверстников.

«Я всё ещё ребёнок. Я никогда не был подростком. Я не люблю подростков. Я их не понимаю. А моя жена понимает», — приводит издание слова Макрона.

По версии Катрин Не, огромное влияние на формирование личности будущего президента оказали две женщины значительно старше него — сначала бабушка, а впоследствии Брижит, которая старше мужа на 24 года.

Журналистка предполагает, что именно особенности воспитания и ранних отношений могли повлиять на его восприятие собственного детства.

Бабушка хотела сделать из внука «шедевр»

Особое место в книге занимает бабушка Макрона, Манетт, бывшая руководительница школы.

По словам биографа, она была властной женщиной, которая стремилась воспитать внука в соответствии со своими высокими ожиданиями.

Автор утверждает, что бабушка фактически сосредоточила жизнь мальчика на учёбе, ограничивая его общение со сверстниками.

Когда в 14 лет у Эмманюэля появилась девушка, это якобы вызвало у бабушки сильное недовольство.

Согласно книге, восстановить её расположение подростку удалось только после обещания больше не обращать внимания на девочек.

При этом Макрон, как пишет Не, был гораздо ближе к бабушке, чем к собственным родителям.

Брижит: «Ему нужен психоанализ»

Супруга французского президента также рассказала биографу о влиянии Манетт на мужа.

«Эмманюэль до сих пор не похоронил свою бабушку. Он даже не нашёл ей замены. Ему следовало бы пройти психоанализ», — цитирует Брижит автор книги.

Это высказывание журналистка приводит как свидетельство того, насколько значимую роль бабушка продолжает играть в воспоминаниях и эмоциональной жизни президента.

Впрочем, речь идёт о личной оценке супруги, а не о медицинском заключении.

Как 15-летний Макрон добивался будущей жены

В биографии вновь рассматривается необычная история знакомства Эмманюэля и Брижит.

Когда они встретились, будущему президенту было 15 лет, а его преподавательнице театрального искусства — 39.

Брижит тогда была замужем и воспитывала троих детей. Кроме того, она была матерью одной из знакомых Макрона.

По версии Катрин Не, именно юный Эмманюэль проявлял инициативу в отношениях.

Автор утверждает, что подросток предложил преподавательнице вместе написать пьесу, рассчитывая таким образом проводить с ней больше времени наедине.

Биограф характеризует его поведение как попытку ухаживать за взрослой женщиной.

В книге приводится и ещё один эпизод. Брижит якобы спросила будущего мужа, не хочет ли он когда-нибудь иметь собственных детей.

«Нет, я хочу, чтобы ты заботилась только обо мне», — такой ответ Макрона приводит журналистка со ссылкой на рассказ его будущей супруги знакомой.

Эмманюэль и Брижит поженились в 2007 году.

«Даже когда извиняется, потом объясняет, что был прав»

Катрин Не уделяет внимание не только семейной жизни президента, но и его политическому характеру.

По её оценке, Макрон с детства отличался исключительными интеллектуальными способностями, однако испытывал трудности в общении со сверстниками и болезненно воспринимал критику.

Журналистка считает, что эти особенности проявляются и в его политической деятельности.

В интервью радиостанции France Inter она заявила, что французский президент не склонен подвергать сомнению собственные решения.

«Самоанализ не входит в его интеллектуальный мир. Даже когда он извиняется, позднее возвращается к этому и объясняет, что был прав», — сказала Не.

По мнению биографа, подобный подход мог сыграть роль в принятии спорных политических решений, в том числе о досрочных парламентских выборах 2024 года.

Эти выборы привели к утрате президентским лагерем парламентского большинства и длительному политическому кризису.

Президент, который так и не повзрослел?

Макрон стал президентом Франции в 2017 году в возрасте 39 лет, оказавшись самым молодым главой государства в современной истории страны.

Теперь, на завершающем этапе второго президентского срока, его личность и политические решения вновь становятся предметом пристального внимания.

Книга Катрин Не предлагает взглянуть на французского лидера через отношения с двумя важнейшими женщинами его жизни — бабушкой и супругой.

При этом психологические выводы журналистки остаются её авторской интерпретацией, а не установленными фактами о личности президента.