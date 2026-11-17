Экономика Латвии пока демонстрирует неплохие результаты, однако радоваться, похоже, рано. Уже в следующем году страна может оказаться позади Литвы и Эстонии по темпам экономического роста, а инфляция вновь ускорится, продолжая съедать покупательную способность жителей. Такие перспективы вырисовываются из осеннего экономического прогноза Европейской комиссии, опубликованного 17 ноября, сообщает агентство ЛЕТА.

В 2026 году латвийская экономика, по оценке Еврокомиссии, вырастет на 2,6%. На первый взгляд показатель выглядит вполне достойно: средний рост по Евросоюзу ожидается на уровне всего 1,4%.

Однако сравнение с ближайшими соседями показывает менее радужную картину.

Литва уже сейчас опережает Латвию с прогнозируемым ростом ВВП на 2,7%. Эстония пока отстает — 2,2%. Но уже в 2027 году ситуация может измениться не в пользу Латвии.

Соседи уходят вперед, Латвия замедляется

Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2027 году рост латвийской экономики замедлится до 1,8%. Для сравнения: экономика Литвы увеличится на 2,2%, а Эстонии — на 2,1%.

Таким образом, Латвия рискует оказаться последней среди трех стран Балтии по темпам роста ВВП.

И в 2028 году существенного улучшения не ожидается. Латвии прогнозируют рост на 2,2%, тогда как обе соседние страны должны прибавить по 2,3%.

Разница в десятые доли процента может показаться незначительной. Однако для Латвии, которой необходимо сокращать экономическое отставание от более обеспеченных стран Европы, даже умеренное замедление роста означает дополнительные трудности.

Особенно если соседи продолжают развиваться быстрее.

Цены растут быстрее, чем хотелось бы

Еще одна тревожная тенденция — инфляция.

В 2026 году Еврокомиссия ожидает роста потребительских цен в Латвии на 3,2%. Но вместо дальнейшего замедления инфляция в 2027 году ускорится до 3,6%.

Это означает, что товары и услуги продолжат дорожать, даже если темпы экономического роста снизятся.

Причем на фоне соседей положение Латвии выглядит не самым благоприятным.

В Литве инфляция в нынешнем году значительно выше — 5,1%, однако в 2027 году она, согласно прогнозу, снизится до 3,3%. В Латвии же ожидается обратная тенденция — ускорение роста цен.

В Эстонии инфляция в 2027 году прогнозируется на том же уровне, что и в Латвии, — 3,6%.

Еврокомиссия прямо предупреждает, что повышенная инфляция будет ограничивать покупательную способность домохозяйств. Иными словами, даже при росте зарплат жители могут не почувствовать заметного улучшения своего материального положения.

Экономику поддерживают европейские деньги. Но что будет дальше?

Нынешний экономический рост Латвии во многом обеспечивают инвестиции, внутреннее потребление и экспорт.

В первой половине 2026 года экономика страны выросла более чем на 3% в годовом выражении, превысив первоначальные ожидания.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис особо подчеркнул роль европейского финансирования, включая почти два миллиарда евро из Фонда восстановления.

В нынешнем году инвестиции частного и государственного секторов должны увеличиться на 5,2%. Значительную роль играют строительство, закупка оборудования и расходы на оборону.

Однако уже в 2027–2028 годах Еврокомиссия ожидает постепенного ослабления инвестиционной активности. Среди причин — высокие процентные ставки и сохраняющаяся экономическая неопределенность.

Это ставит перед Латвией непростой вопрос: сможет ли экономика поддерживать устойчивый рост, когда влияние нынешних инвестиционных программ ослабнет?

Оптимизм с оговорками

Осенний прогноз Еврокомиссии нельзя назвать исключительно негативным. Латвийская экономика продолжит расти, причем быстрее среднего показателя по Евросоюзу.

Но для страны, которая стремится догнать более благополучные европейские государства, одного положительного роста ВВП недостаточно.

Особенно тревожно выглядит сочетание трех факторов: замедления экономики, сохраняющейся высокой инфляции и вероятного отставания от ближайших балтийских соседей.

Если прогноз оправдается, уже в 2027 году Латвия окажется в ситуации, когда Литва и Эстония будут развиваться быстрее, а рост цен продолжит оказывать давление на семейные бюджеты.

Именно это, пожалуй, главный неприятный сигнал осеннего прогноза: нынешнее оживление экономики еще не гарантирует Латвии устойчивого улучшения благосостояния жителей в ближайшие годы.