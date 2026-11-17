Литовские военные предлагают установить физические заграждения на наиболее уязвимых участках границы с российской Калининградской областью. По мнению командования армии, постоянное патрулирование приграничных территорий требует слишком больших ресурсов и отвлекает военнослужащих от боевой подготовки.

Как сообщает BNS, с такой инициативой выступил командующий Вооружёнными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

Солдаты вместо учений охраняют границу

По словам генерала, содержание военных патрулей вдоль границы с Калининградской областью обходится государству дорого.

Для выполнения этих задач приходится задействовать военнослужащих, которые в противном случае могли бы заниматься боевой подготовкой и выполнением своих непосредственных обязанностей.

Вайкшнорас считает, что на наиболее уязвимых участках границы следует рассмотреть возможность строительства дополнительных физических заграждений.

В качестве примера он привёл литовско-белорусскую границу, где уже действует система подобных барьеров.

По мнению командующего армией, такие сооружения позволили бы сократить потребность в постоянном присутствии военных патрулей и эффективнее использовать личный состав.

При этом речь идёт не об обязательном строительстве заграждений вдоль всей границы, а прежде всего об участках, которые считаются наиболее рискованными.

Усиленную охрану продлили до конца ноября

В понедельник власти Литвы объявили, что усиленные меры безопасности на границе с Калининградской областью будут действовать как минимум до конца ноября.

«Министерство внутренних дел попросило продлить совместное патрулирование с пограничниками, чтобы усилить охрану границы в районах — подчёркиваю, именно в районах, — где потенциальные риски наиболее высоки», — заявил Вайкшнорас.

По словам генерала, дополнительные меры направлены на предотвращение возможных действий враждебных диверсантов, лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, а также контрабандистов.

При этом командующий подчеркнул, что количество военнослужащих, направленных на границу, остаётся сравнительно небольшим.

Усиление охраны проводится только на отдельных участках, где армия действует совместно с Государственной пограничной службой.

На границе находятся около ста военнослужащих

Литовская армия оказывает помощь пограничникам на границе с Калининградской областью с 8 октября.

Первоначально дополнительные меры вводились на ограниченный срок.

В середине октября министр обороны Робертас Каунас продлил участие армии в охране границы до середины ноября.

Теперь принято решение сохранить усиленное патрулирование по меньшей мере до конца текущего месяца.

Для выполнения этих задач Вооружённые силы Литвы направили около ста военнослужащих.

Они совместно с пограничниками патрулируют территории, находящиеся в юрисдикции пограничных контрольных пунктов.

При необходимости военные могут дополнительно задействовать мобильные патрули, передвижные наблюдательные посты и подразделения Военной полиции.

Такая организация охраны позволяет оперативно усиливать присутствие сил безопасности на отдельных участках границы.

Опасения связаны с возможными действиями России

Ранее министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас объяснял привлечение армии к охране границы необходимостью профилактических мер.

По его словам, решение было принято на фоне информации из открытых источников, а не на основании разведывательных данных.

В частности, усиление безопасности частично связывали с сообщениями о возможных планах России провести мобилизацию после так называемых выборов в Государственную думу.

Эти сведения вызвали обеспокоенность относительно потенциальной ситуации на границе с Калининградской областью.

Вместе с тем литовские официальные лица неоднократно подчёркивали, что фактического повышения уровня угрозы на границе зафиксировано не было.

Таким образом, дополнительные меры рассматриваются прежде всего как превентивные.

Заграждения вместо постоянных патрулей

Предложение генерала Вайкшнораса предполагает изменение подхода к охране наиболее уязвимых участков границы.

Вместо постоянного использования значительного количества военнослужащих командование предлагает усилить физическую защиту приграничной территории.

По мнению генерала, это позволило бы одновременно повысить эффективность пограничного контроля, снизить нагрузку на армию и освободить личный состав для военной подготовки.

Пока речь идёт об инициативе командующего Вооружёнными силами. Окончательного решения о строительстве дополнительных заграждений на границе с Калининградской областью не объявлено.