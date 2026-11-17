Крымский мост, соединяющий Россию с Крымом, второй раз за сутки подвергся атаке. После ночного удара 17 ноября российские власти остановили автомобильное и железнодорожное движение. Украинские и российские Telegram-каналы сообщают об обрушении одной из арок автомобильной части моста и повреждении дорожного полотна, однако официального подтверждения масштаба разрушений пока нет.

В ночь на вторник, 17 ноября, Крымский мост вновь подвергся атаке беспилотников. После взрывов движение автомобилей и поездов по переправе через Керченский пролив было временно остановлено. В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, на которых, как утверждают их авторы, видны серьезные повреждения конструкции моста.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду», российские и украинские Telegram-каналы распространили информацию об обрушении одной из арок автомобильной части Крымского моста, а также повреждении дорожного полотна.

На опубликованных кадрах, предположительно снятых после ночной атаки, видна лишь одна из двух арочных конструкций. Авторы публикаций утверждают, что вторая арка обрушилась в воду.

При этом независимого подтверждения обрушения пока нет. Российские власти официально сообщили об атаке и остановке движения, но не уточнили характер повреждений мостовых конструкций.

Движение автомобилей и поездов остановлено

Министерство транспорта России подтвердило, что после повторной атаки движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста временно приостановлено. Специалисты обследуют сооружение и оценивают нанесенный ущерб.

По предварительной информации российского ведомства, непосредственно на мосту пострадавших нет. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок в направлении переправы. Из-за ограничений также задерживаются пассажирские поезда.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт новой атаки и пообещал сообщить дополнительную информацию о ситуации. Сроки восстановления движения пока не названы.

Мост атаковали второй раз за сутки

Предыдущий удар по Крымскому мосту был нанесен утром понедельника, 16 ноября. После первой атаки автомобильное движение остановили почти на весь день. Впоследствии его частично восстановили.

Украинские мониторинговые каналы распространили спутниковые снимки, на которых, предположительно, видны повреждения дорожного полотна в двух местах и деформация одной из арок. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными.

The Crimean Bridge this morning. https://t.co/h4VUXtDrtv — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 17, 2026

После повторной ночной атаки появились новые сообщения о том, что поврежденная арочная конструкция могла обрушиться. Однако окончательно установить масштаб разрушений по имеющимся сообщениям пока невозможно.

Почему Крымский мост имеет стратегическое значение

Крымский мост протяженностью около 19 километров соединяет Краснодарский край России с Крымским полуостровом, который Москва аннексировала в 2014 году.

Переправа включает автомобильную и железнодорожную части. Она используется для пассажирского и грузового сообщения, а также играет важную роль в российской военной логистике.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мост неоднократно становился целью украинских атак. В октябре 2022 года взрыв серьезно повредил автомобильную часть переправы. В июле 2023 года мост вновь пострадал от удара морских беспилотников. В июне 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о проведении подводной операции против опор моста.

Новая серия атак 16–17 ноября 2026 года вновь привела к прекращению движения по переправе. При этом состояние поврежденных конструкций и возможные сроки ремонта остаются неизвестными.