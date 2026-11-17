Российские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, отправились в Азию одновременно с президентом Владимиром Путиным, который вылетел на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, где ему предстоит встреча с Дональдом Трампом и Си Цзпиньпином.

17 ноября два Ту-95МС с бортовыми номерами RF-94202 и RF-94188 совершили полет над азиатскими странами и приземлились в аэропорту Да Нанг во Вьетнаме, обратили внимание OSINT-аналитики AviVector. Самолеты, способные нести ракеты Х-102 с ядерными боеголовками, сопровождали два Ил-76-МД, предназначенные для переброски тяжелой техники и войск.

Во Вьетнаме российские военные самолеты оказались впервые за 12 лет: в 2014 году они ненадолго останавливались в стране для дозаправки. Об обнаружении двух российских самолетов у восточного побережья Тайваня утром во вторник сообщили власти острова. Правительство Японии заявило, что два самолета РФ нарушили её воздушное пространство близ острова Окиношима. На их перехват были направлены истребители японских ВВС.

Трехсторонняя встреча Путина с Трампом и Си запланирована на 19 ноября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил накануне, что будет обсуждаться украинский конфликт. «Естественно, и украинская тема, урегулирование, соответствующие американские предложения, соответствующие российские соображения и идеи [будут обсуждаться]», — сказал он.

Трамп в ходе переговоров планирует поднять вопросы контроля над ядерным оружием, рассказывал ранее источник Financial Times в американской администрации. По его словам, лидеры стран вряд ли будут обсуждать войну в Украине, поскольку Китай не желает непосредственно включаться в мирный процесс, пишет The Moscow Times.