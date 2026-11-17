Вечером 16 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. По предварительным данным городских властей, попадания зафиксированы в Северный и Южный мосты через Днепр. Повреждены также объекты критической инфраструктуры, из-за чего несколько районов столицы остались без отопления и водоснабжения. Под обстрелами оказались и другие украинские города.

В Киеве после вечерней российской ракетной атаки зафиксированы попадания в два крупных автомобильных моста через Днепр — Северный и Южный. Одновременно удары пришлись по объектам критической инфраструктуры, вызвав перебои с коммунальными услугами в нескольких районах украинской столицы.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, об этом вечером понедельника, 16 ноября, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«По предварительной информации, попадания зафиксированы в Северный и Южный мосты», — написал он в социальных сетях.

Вечером в городе раздавались взрывы, работали силы противовоздушной обороны. Украинские военные предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Несколько районов остались без отопления и воды

По словам Кличко, в результате атаки повреждения получили объекты критически важной инфраструктуры. Из-за этого в нескольких районах Киева возникли перебои с централизованным отоплением и водоснабжением. Насколько серьезно повреждены сами мосты и потребуется ли длительное ограничение движения, в первоначальных сообщениях не уточнялось.

Северный и Южный мосты являются важными транспортными переправами через Днепр, соединяющими разные части украинской столицы. Поэтому возможные ограничения их работы могут существенно осложнить передвижение по городу.

На момент первоначального сообщения также не было точных данных о пострадавших непосредственно в результате ударов по мостам.

Под ударами оказались другие украинские города

Российская армия в тот же вечер нанесла ракетные удары и по другим регионам Украины. Сообщалось о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.

По информации Запорожской областной администрации, в результате атаки был поражен промышленный объект. Об обстреле также сообщили местные власти города Смела в Черкасской области, расположенной в центральной части Украины.

Масштабы разрушений и последствия ударов в разных регионах уточняются.

Ранее Украина атаковала Крымский мост

Российские удары по Киеву произошли на фоне масштабной атаки украинских беспилотников по территории России. Ранее в понедельник был нанесен удар по Крымскому мосту, соединяющему территорию России с Крымским полуостровом.

Российские власти сообщили о повреждениях переправы и ограничениях движения. По данным Reuters, автомобильное движение после длительного закрытия было частично восстановлено, при этом железнодорожное сообщение продолжалось.

Беспилотники также атаковали Москву и Московскую область. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что силы противовоздушной обороны нейтрализовали около 200 беспилотников. Независимого подтверждения этого количества нет.

По сообщениям российской стороны, массированная атака затронула и другие регионы страны.

На фоне продолжающихся взаимных ударов украинские власти уточняют последствия новой российской атаки, в том числе состояние транспортной и энергетической инфраструктуры Киева.