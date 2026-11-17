Япония и Южная Корея во вторник, 17 ноября, подняли в воздух истребители из-за российских военных самолетов. По данным японского Минобороны, два предположительно российских самолета на несколько минут нарушили воздушное пространство страны. Сеул также зафиксировал появление российской военной авиации в своей опознавательной зоне ПВО, однако нарушения государственной границы Южной Кореи не произошло.

Военные самолеты, предположительно принадлежащие России, утром вторника нарушили воздушное пространство Японии, вынудив силы самообороны страны поднять истребители для перехвата. Почти одновременно о появлении российской военной авиации вблизи своих границ сообщила Южная Корея, которая также привела в действие дежурные истребители.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду» и японскую газету The Japan Times, инцидент произошел 17 ноября в районе острова Окиносима в префектуре Фукуока.

Самолеты нарушили воздушную границу Японии на несколько минут

Согласно официальному сообщению Министерства обороны Японии, речь идет о двух самолетах, которые, предположительно, принадлежат России. Первый самолет находился в японском воздушном пространстве с 4:07 до 4:10 по местному времени, второй — с 4:09 до 4:12. Таким образом, каждый из них нарушал воздушную границу примерно в течение трех минут.

В ответ японские военные подняли истребители, которые передали предупреждения и предприняли другие предусмотренные меры.

После этого российские самолеты продолжили полет через Цусимский пролив, затем прошли между японским островом Йонагуни и Тайванем и направились в западную часть Тихого океана.

Япония выразила России решительный протест

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми назвал произошедшее серьезным нарушением государственного суверенитета и угрозой безопасности страны. По его словам, японские власти направили России решительный дипломатический протест и потребовали не допускать повторения подобных инцидентов.

Последний подтвержденный случай нарушения японского воздушного пространства российскими военными самолетами произошел в сентябре 2024 года в районе острова Ребун у Хоккайдо. При этом российская военная авиация регулярно совершает полеты в международном воздушном пространстве вокруг Японии.

The Japan Times предполагает, что нынешний инцидент мог быть попыткой проверить скорость и характер реакции японских сил самообороны. Однако официально мотивы полета не установлены.

Южная Корея тоже подняла истребители

В тот же день южнокорейские военные сообщили о появлении нескольких российских самолетов в опознавательной зоне противовоздушной обороны страны — KADIZ. По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, российская авиация была обнаружена еще до входа в эту зону.

Для контроля ситуации и предотвращения возможных инцидентов южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители.

Впоследствии российские самолеты покинули опознавательную зону, не нарушив воздушное пространство Южной Кореи.

Чем отличается зона ПВО от воздушного пространства страны

В данном случае важно различать два события.

Япония заявила именно о нарушении своего суверенного воздушного пространства над территориальными водами. Полет иностранных военных самолетов в такой зоне без разрешения является нарушением международных правил.

В Южной Корее ситуация была другой. Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО, которая выходит за пределы государственного воздушного пространства. Такие зоны используются для раннего обнаружения и опознавания воздушных судов, приближающихся к территории страны. Само по себе появление самолета в такой зоне не равнозначно нарушению государственной границы.

Оба инцидента привели к подъему истребителей, однако юридически обстоятельства были разными.