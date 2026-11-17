В ночь на 17 ноября Румыния привела в действие силы противовоздушной обороны после обнаружения 11 воздушных целей вблизи своей границы с Украиной. В воздух были подняты два истребителя F-16, а жителей приграничного района предупредили о потенциальной опасности.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на румынский телеканал Digi24 и Министерство национальной обороны Румынии.

Военные обнаружили две группы воздушных целей

По данным румынского оборонного ведомства, события развивались в ночь с понедельника на вторник, 16–17 ноября.

Сначала радиолокационные системы зафиксировали четыре воздушные цели примерно в четырёх километрах к востоку от украинского города Вилково, расположенного недалеко от румынской границы.

Впоследствии военные обнаружили ещё семь целей приблизительно в десяти километрах к северо-востоку от Измаила — ещё одного украинского города вблизи румынской территории.

Таким образом, в приграничной зоне были зафиксированы в общей сложности 11 воздушных целей.

В связи с происходящим командование ВВС Румынии распорядилось поднять два истребителя F-16, которые находились на боевом дежурстве в рамках миссии воздушной полиции.

Самолёты вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти для наблюдения за обстановкой и обеспечения безопасности национального воздушного пространства.

Жителей предупредили об опасности

Одновременно Национальный центр военного командования Румынии уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о происходящем в приграничном районе.

После этого для населения северной части уезда Тулча была задействована система экстренного оповещения RO-Alert.

Жителям направили предупреждения в связи с обнаружением воздушных целей неподалёку от государственной границы.

Нарушений воздушного пространства не обнаружили

Несмотря на обнаружение многочисленных целей и подъём боевой авиации, Министерство национальной обороны Румынии подчеркнуло, что несанкционированных проникновений в воздушное пространство страны зафиксировано не было.

Таким образом, воздушные цели находились вблизи румынской границы, но, согласно официальным данным, её не пересекали.

В опубликованном сообщении ведомства не уточняется, какие именно объекты были обнаружены радиолокационными системами.

Румыния, являющаяся членом НАТО, продолжает внимательно следить за воздушной обстановкой в приграничных районах, особенно вблизи украинских дунайских портов Измаил и Вилково.